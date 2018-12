Godzilla II: King of the Monsters, il nuovo trailer mostra King Ghidorah!

Arriva in rete il nuovo trailer di Godzilla II: King of Monsters, nuovo capitolo del rilanciato universo kaiju di Warner Bros al cui interno farà il suo debutto il temibile King Ghidorah, tra le storiche e più potenti nemesi del lucertolone giapponese.

Il film, diretto da Michael Dougherty, presenterà un’umanità alla fine, a causa dei diversi cataclismi che imperversano sul pianeta da quando i mostri kaiju si sono risvegliati, facendo a pezzi il mondo. La trama vedrà come protagonista Godzilla, intento in una battaglia con alcune sue storiche nemesi ovvero Mothra, Rodan e il succitato King Ghidorah. Sullo sfondo la lotta della sopravvivenza della razza umana, la cui avanguardia è nel gruppo di cripto-zoologi della Monarch, intento a cercare un modo per sconfiggere i mostri che hanno distrutto il mondo.

Forte del successo del primo film, Godzilla II sfodera un cast di tutto rispetto che annovera, tra i vari, la star della serie Stranger Things, Millie Bobby Brown, nonché Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler, O’Shea Jackson Jr., Ken Watanabe e Bradley Whitford.

La pellicola arriverà in sala il prossimo 31 maggio, e narrativamente sarà l’apripista per l’attesa quarta pellicola del brand (la seconda era stata Kong: Skull Island) in cui Godzilla e King Kong se le daranno di santa ragione!