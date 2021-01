Godzilla vs Kong, le action figure di Tamashii Nations

Puntuali come un orologio Svizzero, subito dopo la comparsa dell’ultimo trailer di Godzilla vs Kong, sono iniziati gli annunci delle aziende produttrici di action figure e gadget, oggi vi parliamo delle bellissime S.H.MonsterArts di Bandai Spirits e Tamashii Nations. Entrambe le action figure saranno realizzate in plastica con nuove tipologie di snodo che vi consentiranno di ricreare il mitico scontro tra Kaiju che ci apprestiamo a vedere su schermo (speriamo presto visti i continui rinvii).

Godzilla

Nel 2014 ha dato origine al nuovo filone dei mostri giganteschi al cinema. Ha ricevuto un sequel nel 2019 chiamato Godzilla – King of the Monsters nel quale abbiamo visto il lucertolone scontrarsi contro tantissimi altri Kaiju. La figure di Tamashii Nations sarà realizzata in plastica rigida e farà parte dellla linea S.H.MonsterArts di cui fanno parte tantissimi altri mostri tratti dal mondo del cinema e dei videogiochi.

Kong

Kong: Skull Island è un film del 2017, ambientato nel passato rispetto a Godzilla e ci presenta un Kong ancora giovane. Nel nuovo film (ambientato nel presente) Kong è cresciuto e sarà lo scimmione più grosso mai visto al cinema con una altezza che supera i 100 metri. Come Godzilla farà parte della linea S.H.MonsterArts e a differenza di Godzilla avrà in dotazione accessori e parti intercambiabili come l’ascia fatta di ossa e pinne di Godzilla e mani e volti da poter cambiare.

Sia Godzilla che Kong usciranno a Maggio 2021 in Giappone e nei mesi successivi in Italia grazie a Cosmic Group, che distribuisce i prodotti Tamashii Nations in Italia ad un prezzo indicativo di 73 euro cadauno.