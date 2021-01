Godzilla vs. Kong – il primo spettacolare trailer italiano

Poche ore fa, Warner Bros. ha diffuso il primo spettacolare trailer italiano dell’attesissimo Godzilla vs. Kong.

Come anticipatovi qualche giorno fa il film uscirà il prossimo 26 marzo 2021 negli Stati Uniti al cinema e in contemporanea, per soli 30 giorni, sulla piattaforma streaming HBO Max dopo una lunga contrattazione che ha visti protagonisti Legendary Pictures e WarnerMedia. Per il momento non si conosce una data di uscita italiana purtroppo.

Godzilla vs. Kong, il film

Godzilla vs. Kong è diretto da Adam Wingard (Death Note), mentre il team di sceneggiatori guidato da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi) ha visto il coinvolgimento di Patrick McKay, J.D. Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer, Cat Vasko, T.S. Nowlin (Maze Runner), Jack Paglen (Transcendence) e J. M. Straczynski (Babylon 5).

Nel cast figurano Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla Il Re dei Mostri), Bryan Tyree Henry (Spider-Man – Un Nuovo Universo), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), Alexander Skarsgård (True Blood), Jessica Henwick (Marvel’s Iron Fist) e Shun Oguri (Gintama) — qui al debutto in un film hollywoodiano.

Eccovi la sinossi ufficiale:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Godzilla vs. Kong, il trailer

Eccovi infine il trailer:

Godzilla Singular Point – l’anime Netflix

Vi ricordiamo che Godzilla sarà protagonista di Godzilla Singular Point, nuova serie anime prodotta da Netflix il cui debutto è fissato per aprile 2021.

Godzilla Singular Point combinerà animazione tradizionale e computer grafica grazie alla collaborazione, inusuale, fra due studi diversi ovvero Bones (Cowboy Bebop) e Orange (Beastars) mentre la regia sarà affidata a Atsushi Takahashi (Blue Exorcist – Il film). Il resto dello staff comprende Kan Sawada (Yowamushi Pedal) alla colonna sonora, Toh Enjoe (L’Impero dei Cadaveri) alla sceneggiatura e supervisione, Kazue Kato (autrice del manga Blue Exorcist) al character design e Eiji Yamamori (Principessa Mononoke, La Città Incantata) al character design dei kaiju.