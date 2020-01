Gogeta (Dragon Ball Super: Broly) da Banpresto: la recensione

Dall’ultimo film di Dragon Ball Super arriva questa nuova figure di Super Saiyan Gogeta, per la linea Match Makers prodotta da Banpresto per Bandai Spirits. La statica realizzata in plastica vede il nostro protagonista di recensione in versione Super Saiyan in una posa action mentre combatte contro Broly.

Il personaggio

Gogeta nasce come personaggio su delle storie alternative come Dragon Ball GT e Dragon Ball Z: Il Diabolico Guerriero degli Inferi, venendo inserito ufficialmente nella storyline principale con il film Dragon Ball Super: Broly. Il personaggio di Gogeta nasce come fusione tra Son Goku e Vegeta attraverso una danza che Goku ha appreso nell’aldilà, che consente se eseguita alla perfezione la fusione tra due individui di fondersi temporaneamente in un unica persona creando un guerriero con delle potenzialità incredibili. Andando ad osservare la corporatura possiamo notare che si presenta come quella di Goku mentre nel viso ci sono molti tratti di Vegeta.

La confezione

La confezione realizzata in cartoncino è di medie dimensioni (una 20 di cm circa), sul frontespizio possiamo vedere la foto a mezzo busto di Gogeta e il logo del film da cui è tratta, sul retro troviamo a figura intera la foto della statuetta con il proprio nome in basso, mentre sui due lati possiamo vedere Gogeta in accoppiata con Broly visto che questa linea prevede una coppia di guerrieri affrontarsi formando un piccolo diorama da combattimento.

Gogeta Super Saiyan – Match Makers

La statua di Gogeta è realizzata completamente in plastica o PVC, ed appartiene a una delle linee di Dragon Ball denominata Match Makers, che vede la presenza di una coppia di personaggi in pose action mentre stanno simulando uno scontro di lotta. Come da tradizione Banpresto l’assemblaggio risulta molto semplice ed intuitivo, infatti la figure è formata solamente dalla testa e dal corpo principale ed andrà innestato nell’apposito perno per la basetta.

Gogeta è rappresentato in una posa di attacco mentre sferra uno dei sui colpi durante il combattimento finale contro Broly. Per quanto riguarda il painting abbiamo rilevato alcune piccole imperfezioni per quanto riguarda la colorazione che presenta piccole sbavature. Analizzando nel dettaglio il modello notiamo che la colorazione in generale per questa figure trasmette un effetto “plasticoso” che che in parte inficia il realismo solitamente ricercato nelle figure Banpresto. In particolare i pantaloni e la pelle – che hanno una colorazione leggermente diversa per ricreare l’effetto di movimento sia sulla muscolatura rosa della pelle che sul bianco dei pantaloni – non raggiungono al 100% il loro scopo e non riescono a donare al modello il giusto dinamismo. Per quanto riguarda lo sculpt invece il lavoro è di alto livello e riproduce a dovere personaggio e situazione.

Conclusioni

Questa figure di Gogeta – pur non risultando la migliore disponibile in commercio – può sicuramente a ritagliarsi uno spazio interessante per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle figure ed al collezionismo dato il rapporto qualità prezzo. Adatta quindi per i fan del personaggio che vogliono avere in casa una figure che lo rappresenta ma non consigliato ai collezionisti davvero esigenti che vogliono allargare la propria collezione di modelli.