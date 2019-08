Goku Super Saiyan, una statua di Prime 1 Studio e Megahouse

Prime 1 Studio e MegaHouse sono orgogliose di presentare il frutto della loro recente collaborazione, l'attesissima statua di Son Goku tratto da Dragon Ball Z.

Prime 1 Studio e MegaHouse sono orgogliose di presentare il frutto della loro recente collaborazione, l’attesissima statua di Son Goku tratto da Dragon Ball Z. La statua, che sarà alta quasi 65 cm, apparterrà alla linea Mega Premium Masterline e sarà prodotta in due versioni, normale e deluxe con l’aggiunta di tre teste alternative da poter sostituire a quella standard.

Dragonball, manga cult di Akira Toriyama vanta numerose trasposizioni tra cui serie animate e svariati videogames. Durante la serie Z scopriamo non solo che Goku è un alieno ma che possiede anche la capacità di trasformarsi aumentando notevolmente il suo potere di volta in volta.

La statua ritrae Goku nella classica posa mentre si prepara a lanciare l’onda energetica (la mitica Kamehameha). Questa sfera di energia sarà particolarmente enfatizzata dall’effetto a led contenuto al’interno. Nella versione DX, la statua, verrà fornita di quattro teste alternative: Normale, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 e Super Saiyan 3. Chiaramente sarà data massima attenzione ai dettagli che vedono già dalle foto ufficiali un minuzioso lavoro di colorazione e di scultura grazie alla creazione di appositi pattern che simulano il tessuto del kimono di Goku. La base sulla quale sarà fissata la statua riprende il tema del Drago Shenron con una sfera del drago posizionata nella parte frontale (la sfera dalle quattro stelle ovviamente) e sarà decorata da elementi che riprendono il classico scenario di lotta con rocce semi distrutte ed effetti che simulano lampi ed altri effetti luminosi.

La statua avrà un prezzo pari a 1100$ per l’edizione regular mentre 1350$ per la versione deluxe e sarà in vendita a partire dall’8 Agosto direttamente dal sito di Prime 1 Studio con uscita fissata per Settembre 2020. Decisamente un prodotto dal costo elevato ma anche di estremo pregio data l’enorme lavoro di Prime 1 che per l’occasione ha collaborato con Megahouse che già da anni produce statue tratte dalla serie Dragon Ball. Un prodotto dedicato ai fan della saga del mitico Goku ma anche agli amanti delle statue che non si faranno scappare l’occasione di avere un pezzo del genere in collezione.