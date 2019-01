Gomorra, trailer e data di uscita per la quarta stagione

Tramite la propria pagina Facebook, Sky Atlantic Italia ha diffuso il primo trailer per la nuova stagione di Gomorra, la quarta, che vedrà la luce sul canale Sky a partire dal prossimo 29 marzo, mese d’uscita per altro già anticipato dall’emittente ma solo oggi definitivamente confermato.

La quarta stagione sarà composta da 12 episodi, e darà seguito in modo diretto agli eventi di chiusura della stagione precedente in cui (occhio allo spoiler) Genny era rimasto solo dopo la morte di Ciro a largo del Golfo di Napoli.

La stagione sarà incentrata sul tentativo di Genny di espandere il potere del clan Savastano, spostandosi da Napoli e dintorni a Londra, spalleggiato da sua moglie Azzurra, ormai membro fondamentale del clan.

La nuova stagione di Gomorra, da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo (edito da Arnoldo Mondadori Editore), è una produzione Sky, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film. Il soggetto di serie è firmato da Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, su sceneggiature di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino e Monica Zapelli.

La quarta stagione segnerà anche il debutto alla regia di Marco D’Amore, l’attore che aveva interpretato fino ad oggi l’Immortale, che passerà dietro la macchina da presa per due degli episodi della stagione, prima di riprendere poi il ruolo di Ciro per il film prequel e spin off, L’Immortale, di cui sarà protagonista.

#Gomorra4 "Chesta sarà 'a cosa chiù grande ca nisciuno ha mai visto"‼ È ufficiale: la quarta stagione di #Gomorra4 arriva il 29 marzo su Sky Atlantic ‼