Grandi notizie per i fan di uno dei simulatori di guisa più famosi di sempre! Stiamo parlando di Gran Turismo il quale verrà trasformato in un ive-action! Esatto, secondo quanto riportato da Deadline la Sony ha annunciato l’intenzione di dare vita, insieme a PlayStation Productions, al live-action di Gran Turismo. Anche Horizon Zero Dawn e God of War diventeranno delle serie tv. Vediamo più nel dettaglio.

Annunciato il live-action di Gran Turismo

Gran Turismo, noto anche con la sigla GT, è una serie di videogiochi di simulazione di guida più apprezzati per la sua grafica e attenzione ai dettagli. La serie è creata da Kazunori Yamauchi, sviluppata da Polyphony Digital e pubblicata da Sony Computer Entertainment per le console PlayStation. Il primo videogioco è uscito nel 1997, e da allora la serie ha venduto circa 76 milioni di copie in tutto il mondo arrivando a quota 7 capitoli, l’ultimo uscito all’inizio di quest’anno su PS4 e PlayStation 5 (recuperatelo su Amazon!). Nel corso degli anni sono stati pubblicati anche numerosi titoli secondari per PS2, PS3 e PlayStation Portable.

Secondo Deadline, il live-action di Gran Turismo è in fase nelle sue prime fasi di sviluppo. Ciò che sappiamo è ancora molto poco a parte che la Sony ha scelto Neill Blomkamp (District 9, Elysium) per la regia. Deadline ha anche messo a tacere le recenti voci secondo cui sarebbe in lavorazione una serie televisiva di Gran Turismo, definendole “non accurate”.

La Sony aveva annunciato per la prima volta di volere sviluppare un film su Gran Turismo nel 2013. Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) era in trattative per la regia, mentre Jon ed Erich Hoeber (La mia spia) erano stati incaricati di scrivere la sceneggiatura. Tuttavia nel 2018 questa versione del progetto è stata accantonata.

Vi ricordiamo che questo live-action è l’ultima collaborazione sul grande schermo tra la Sony Pictures e PlayStation Productions, dopo l’adattamento cinematografico della serie di videogiochi d’azione e avventura Uncharted, diretto da Tom Holland, uscito nelle sale italiane il 17 febbraio (leggete la nostra recensione del film a questo articolo). Uncharted ha avuto un’accoglienza contrastante, ma ha incassato 400,8 milioni di dollari in tutto il mondo.