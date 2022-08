Le voci delle ultime settimane sul futuro di HBO Max hanno trovato riscontro. In data odierna, oltre a pubblicare i dati trimestrali dalla fusione tra WarnerMedia e Discovery, il CEO David Zaslav ha annunciato che la nota piattaforma di streaming si unirà con Doscovery+ per dare vita a un solo contenitore. Il lancio della nuova piattaforma, che al momento non ha ancora un nome ufficiale, è previsto per l’estate del 2023 in America e per inizio 2024 in Europa (soltanto nei Paesi con HBO Max).

Annunciata la fusione tra HBO Max e Discovery Plus

La nuova piattaforma di streaming offrirà agli utenti tre tipi di esperienze: senza pubblicità, con pochi spazi pubblicitari e solo con ADV. L’obbiettivo è quello di unire il meglio di HBO Max e Discovery+, garantendo un’esperienza senza precedenti. Allo stato attuale Warner Bros. Discovery conta 92,1 milioni di abbonati in tutto il mondo: cifra che include HBO, HBO Max e Discovery+. Nonostante il numero di utenti sia aumentato nell’ultimo quadrimestre, in America c’è stato un calo di 300mila abbonati.

Queste le dichiarazioni di Zaslav: “Per quanto riguarda lo streaming, la nostra priorità principale in questo momento è il lancio di un servizio SVOD integrato. La nostra strategia di streaming si è evoluta nel corso dell’ultimo anno e riflette l’importanza e non la dipendenza da questo segmento del nostro piano di monetizzazione globale dei contenuti. Vediamo un potenziale reale e stiamo esplorando l’opportunità di un’offerta di streaming veloce o gratuita supportata da annunci pubblicitari, che consentirebbe ai consumatori che non vogliono pagare un abbonamento di accedere ai contenuti della grande biblioteca, fungendo allo stesso tempo da punto di ingresso al nostro servizio premium”.

Zaslav ha poi spiegato che questa enorme fusione tra le due aziende porterà inevitabilmente a dei tagli, di contenuti e di personale, prevedendo un risparmio di 3 miliardi di dollari. In questo frangente di ottimizzazione, a sua detta, è rientrata anche la cancellazione di Batgirl e la piattaforma CNN+ a poche settimane dal lancio. Nessun dettaglio in merito al lancio della nuova piattaforma in Italia, dove HBO Max non è ancora arrivato.