Grant Morrison si prende una pausa dalla DC dopo Superman and The Authority

Lo scrittore scozzese Grant Morrison, famoso ai più per i suoi fumetti Batman: Arkham Asylum, Animal Man, Doom Patrol e Invisibles, ha annunciato che si prenderà una pausa dalla sua collaborazione con DC Comics.

La conferma di Grant Morrison

Questa pausa porta alla fine di una collaborazione con la DC Comics che prosegue ininterrottamente per ben 17 anni, o 29 anni se si aggiunge il lavoro svolto da Morrison negli anni ’80 e ’90 alla Marvel Comics.

Superman and The Authority, (recuperate il volume su Amazon) una serie che è in lista dal 2018 ma che, a causa di diverse situazioni editoriali, sarà presentata quest’anno, l’ultima edizione di Lanterna Verde e Wonder Woman: Earth One Volume Three sono gli ultimi lavori che Grant Morrison presenterà per la DC.

Queste le parole di Grant Morrison a Newsarama:

“Entrambi Lanterna Verde e Wonder Woman: Earth One Volume Three, segnano una pietra miliare per me, perché dopo questo mi prenderò del tempo libero per un bel po’.”

Morrison ha anche aggiunto:

“Sono un po’ sbalordito da quello che abbiamo fatto su The Green Lantern. È stata una grande impresa per me e Liam Sharp. Ancora una volta, sono così fortunato ad aver lavorato con qualcuno di così brillante come Liam nello stesso modo in cui mi sento fortunato ad aver lavorato con Yanick”.

Questo significa che Grant Morrison migrerà alla Marvel o a un’altra società di fumetti? Sembra che per ora non sarebbe nei suoi piani e sembra invece interessato alla televisione:

“Ho lavorato molto in televisione, quindi una delle cose che vorrei fare ora sono adattamenti di romanzi o cose del genere. È come fare un fumetto, perché stai cercando di capire perché qualcuno inizialmente ha avuto l’idea. Sai qual era la loro motivazione? Qual era il loro modo di pensare? E qual è il futuro della storia? Ed è quello che facciamo nei fumetti. “

Vi ricordiamo che Superman end The Authority #1 uscirà il 20 luglio.