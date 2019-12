Graphic novel: i titoli da regalare per fare un figurone

Siete alla ricerca di un regalo ricercato e particolare? Anche se ormai i fumetti o (come alcuni amano chiamarli) le graphic novel sono argomenti completamente sdoganati, regalare il volume giusto può davvero fare la differenza nel farvi apparire come una persona dai gusti eclettici e sofostocati.

Abbiamo selezionato una serie di volumi, spaziando tra autori, generi ed editori, certi che in questa lista possiate trovare il titolo che faccia al caso vostro. Tra i criteri della nostra scelta abbiamo privilegiato edizioni di pregio, titoli d’autore e edizioni speciali.

I supereroi come non li avete mai visti

Marvels



Di Kurt Busiek e Alex Ross

Panini Comics

Questo volume rilegato con copertina in simil pelle raccoglie la miniserie in quattro parti pubblicata per la prima volta nel 1994.

Marvels è un racconto corale sui supereroi, visto dalla prospettiva del suo protagonista, il fotografo Phil Sheldon. Caratterizzato dagli splendidi disegni in stile pittorico di Alex Ross la miniserie fa rivivere gli eventi più celebri e conosciuti del Marvel Universe.

Il noir con gli animali antropomorfi

Blacksad. Integrale.



Di Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido

Rizzoli Lizard

In questo volume cartonato sono raccolte tutte le storie di John Blacksad, gatto nero investigatore privato nell’ America degli anni ‘50, impegnato in cinque difficili indagini.

Creato da Canales e Guarnido nel 2000 questa serie di racconti grafici si caratterizza per la presenza di animali antropomorfi, ma questo non deve trarre il lettore in inganno, poiché alla leggerezza dello stile disneyano si contrappone una narrazione adulta, dove si ritrovano tutti i topoi del genere noir e hardboiled. Da questa fortunata serie a fumetti sono inoltre stati tratti un gioco di ruolo, edito da Raven Distribution (link Amazon) e un videogioco.

Fumetti nella scatola

Dragonero. Ribelli box.



Sergio Bonelli Editore

Una bella scatola da collezione dedicata a Dragonero, ideale per chi vuole avvicinarsi a questo fumetto fantasy. All’interno della scatola in legno sarà possibile trovare tre versioni dell’albo “I ribelli dell’Erondár” (copertina regular, variant con copertina materica e variant con copertina metallizzata), 16 poster fronte/retro con gli avvisi di taglia e le pedine e il panno stampato per un gioco da tavolo.

Se non siete fan di Dragonero potete orientarvi su Dylan Dog Wedding box. o Tex Ranger box.

Shakespeare come non lo avete mai letto

Trilogia shakespeariana: La tempesta – Amleto – Giulietta e Romeo



Di Gianni De Luca

Edizioni NPE

Questo volume raccoglie le trasposizioni a fumetti delle opere William Shakespeare – Amleto, La tempesta e Romeo e Giulietta – pubblicate da De Luca per la prima volta tra il 1975 e 1976 sulle pagine de il Giornalino.

In questi tre adattamenti a fumetti De Luca è stato in grado di condensare su carta lo scorrere del tempo e il dinamismo della recitazione teatrale.

Provaci ancora Charlie Brown!

Il meglio dei Peanuts



Di Charles M. Schulz

Magazzini Salani

I Peanuts rappresentano sempre una certezza, le loro strisce umoristiche intrise di saggezza sono in grado di rallegrare e al contempo far riflettere. Questa edizione racchiude all’interno di una scatola in metallo 5 volumi con più di 1.500 strisce di Charles M. Schulz, dagli anni ’50 al 2000.

Sotto il segno di Paz!

Tutto Zanardi



Di Andrea Pazienza

Coconino Press

La raccolta antologica di Zanardi che raccoglie tutte le storie dell’antieroe di Andrea Pazienza. Un volume importante che testimonia quanto il lavoro di Pazienza sia stato importante per il fumetto italiano: da nome indiscusso dell’underground a artista seminale in grado di ispirare autori a distanza di molti anni dalla sua tragica scomparsa.

Tutti amano il Maggiore Kusanagi

Ghost In the Shell Comic Tribute



Star Comics

Un volumetto antologico ideale per gli appassionati della saga cyberpunk di Shirow Masamune. Nelle pagine di Ghost In the Shell Comic Tribute troverete storie brevi di autori come Akira Hiramoto, Yu Kinutani, Boichi e tanti altri. Ogni capitolo di questo tributo si concentrerà su un aspetto diverso del mondo fantascientifico ideato da Shirow Masamune.

In alternativa vi consigliamo The Ghost In The Shell. Global neural network o il volume unico di The Ghost In The Shell.

E se non vi basta…

Black Science



Di Rick Remender e Matteo Scalera

Bao Publishing

Una saga di fantascienza moderna, Black Science è un concentrato di azione, viaggio attraverso numerose dimensioni aliene e mistero. Grazie alla sua trama intrigante si snoda, fino a giungere alla sua conclusione, in 9 intensi volumi.