Graphite lancia un’app per leggere migliaia di fumetti gratuitamente

Graphite Comics è un'app per smartphone e tablet Android ed iOS che permette di leggere fumetti gratuitamente permettendo di scegliere tra centinaia di manga e comics.

Arriva Graphite Comics, un’app che permetterà gratuitamente di accedere a centinaia di albi a fumetti di tutti i generi, dai manga ai comics sul proprio device, scopriamo di più.

Graphite Comics, Inc. lancia l’app… Graphite Comics, ok, per quanto riguarda il nome, forse l’originalità forse non sarà di casa, ma l’app presentata come “la più innovativa e tecnologicamente avanzata piattaforma di distribuzione e consumo di fumetti digitali mai realizzata” si ripromette di cambiare il modo in cui usufruirete dei vostri fumetti preferiti. Definita come “Netflix-incontra-Spotify-che-incontra-YouTube per i fumetti”, è già disponibile su tutti i tablet e gli smartphone con base installata iOS ed Android, e una volta scaricata permetterà di leggere gratuitamente interi albi a fumetti, offrendo anche come opzione aggiuntiva, una versione premium del prezzo mensile di 4,99$ senza alcuna pubblicità.

Gli editori e gli autori che decideranno di aderire concedendo i diritti delle loro opere riceveranno il 70% di tutte le entrate, tanto dagli annunci pubblicitari quanto dalle iscrizioni premium, e verrà garantita loro totale trasparenza nella presentazione di analisi mensili sulle loro opere, oltre che di inviare notifiche ed offerte agli utenti che leggeranno i loro contenuti. Inoltre, Graphite Comics offre simultaneamente agli editori un accesso completo e senza alcuna restrizione ai dati ed alle analisi dei lettori, nonché la possibilità di commercializzare direttamente alla propria base di lettori presenti sulla piattaforma.

La domanda sorge spontanea: quali editori hanno aderito a pubblicare le loro opere su Graphite Comics? Boom Studios , IDW Entertainment, Legendary, Tokyo Pop, Aspen, Dynamite Entertainment, Papercutz, Top Cow e Markosia. Tanta carne al fuoco grazie alla ricca lineup, ma è bene sottolineare che al momento tutti questi titoli sono attualmente disponibili solo ed esclusivamente in lingua inglese. Il lato positivo è che se masticate un po’ la lingua avrete modo di sperimentare e scoprire decine di serie altrimenti introvabili nel nostro paese.

Graphite Comics è disponibile gratuitamente negli store del vostro smartphone, buona lettura!