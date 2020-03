Greyhound: Tom Hanks nel trailer del film di Aaron Schneider

È stato pubblicato da poco il primo trailer dedicato al nuovo film intitolato Greyhound e diretto da Aaron Schneider. Il protagonista della pellicola cinematografica, di genere drammatico ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, è il grande Tom Hanks il quale interpreta il comandante della marina degli Stati Uniti. Il comandate Ernest Krause si troverà a fare i conti con alcuni attacchi da parte dei nazisti mentre tenta di attraversare l’Oceano Atlantico.

Insieme all’attore premio Oscar, ci saranno altri nomi di grande spessore, tra cui Elisabeth Shue, Rob Morgan, Stephen Graham, Tom Brittney, Manuel Garcia-Rulfo, Lee Norris e Grayson Russell. Dunque, la nuova pellicola Sony Pictures, dovrebbe debuttare nelle sale cinematografiche – salvo ulteriori rinvii – il 12 giugno prossimo, invece non è ancora chiaro quando arriverà in Italia. In attesa di scoprire le vicende che dovrà affrontare il comandante della Greyhound e tutti gli altri protagonisti, ecco di seguito il primo trailer ufficiale del film ispirato al romanzo di C.S. Forester, intitolato The Good Shepherd:

Sinossi ufficiale di Greyhound

Nei primi giorni della Seconda Guerra Mondiale, un convoglio internazionale di 37 navi degli Alleati, guidato dal capitano Ernest Krause (Tom Hanks) nella sua prima missione a capo di un cacciatorpediniere americano, attraversa l’insidioso Nord Atlantico con branchi di U-Boat nazisti alle calcagna.

Dunque, cosa ne pensate del trailer dedicato alla pellicola cinematografica – la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Tom Hanks – e diretta da Aaron Schneider? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.