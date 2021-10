Guardiani della Galassia Vol. 3: Will Poulter sarà Adam Warlock

Will Poulter interpreterà il ruolo di Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3. La notizia è arrivata in esclusiva da Deadline che ha anche riportato che la ricerca congiunta compiuta dal regista James Gunn e dai Marvel Studios è iniziata a fine agosto con il provino di Poulter che alla fine ha avuto la meglio.

La comparsa di Adam Warlock nel terzo capitolo dei Guardiani della Galassia era stato annunciato già in una scena post-credit di Guardiani della Galassia Vol. 2 (che potete recuperare su Amazon) quando Ayesha di Elizabeth Debick ha svelato un bozzolo con il corpo di Warlock presumibilmente al suo interno.

La conferma del regista James Gunn

Questa notizia è alquanto desueta perché James Gunn, generalmente, non apprezza qualsiasi speculazione sul casting e butta giù ogni notizia su uno dei suoi numerosi progetti cinematografici. Tuttavia, in questo caso, quando anche gli altri attori protagonisti hanno risposto alle notizie di Poulter confermando la sua presenza e dandogli il benvenuto nel Marvel Cinematic Universe, allora Gunn non ha potuto che confermare a sua volta la speculazione con un tweet:

“Come sapete, spesso smentisco voci false, quindi… ehm… Benvenuto nella famiglia dei Guardiani, Will Poulter. È un attore straordinario e un ragazzo meraviglioso. Ci vediamo tra un paio di settimane. #AdamWarlock #GotGVol3”.

As you guys know I often strike down false rumors, so… um… Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E — James Gunn (@JamesGunn) October 11, 2021

Il regista, dopotutto, in precedenza aveva smentito l’esistenza di un casting su Adam Warlock a marzo, affermando:

“Non ci sono casting in corso per Vol. 3. E in quale mondo sceglierei un ‘caucasico’ solo se il personaggio ha la pelle dorata? E se volessi uno tipo Zac Efron non andrei direttamente da Zac Efron? Da dove prendete queste sciocchezze?”.

Ricordiamo che Adam Warlock doveva originariamente debuttare in Guardiani della Galassia Vol. 2 ma è stato tagliato durante il trattamento iniziale del sequel. Inoltre il personaggio è stato creato da Stan Lee e Jack Kirby, debuttando in Fantastici Quattro #66-67 del 1967 come un personaggio chiamato “Him”. Roy Thomas e Gil Kane hanno poi reintrodotto Adam Warlock nella Marvel Premiere #1 del 1972, con forse la sua iterazione più popolare proveniente da Jim Starlin in Infinity Gauntlet del 1991. Infine, il film Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà nelle sale cinematografiche il 5 maggio 2023.