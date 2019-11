Gundam RX-78-2 di Tamashii Nations – Recensione

Tamashii Nations presenta la prima di tre uscite previste per una nuova linea di action figure dedicate all’universo dei Gundam denominata “Gundam Universe”. Questi nuovi prodotti sono stati pensati dal produttore nipponico per attrarre un target di nuovi e giovani acquirenti proponendo dei modelli dalle dimensioni ridotte rispetto alle classiche uscite dotati di un’elevatissima posabilità, molto resistenti e sopratutto caratterizzati da un prezzo contenuto.

Gundam RX-78-2

L’RX-78 Gundam è una serie di robot rinominati mobile suit sperimentali dell’ambientazione Universal Century della serie Gundam, il robot prende il nome dalla prima serie chiamata Mobil Suit Gundam ed è il secondo di questa serie ovvero RX-78-2 Gundam. L’RX-78-2 Gundam viene costruito come secondo stadio del più famoso RX-78, progettato in tre diversi blocchi modulari: Il Core Fighter’ (torso e cabina di pilotaggio) costruito principalmente in caso di fuga del pilota se il Gundam dovesse essere distrutto, il blocco A (parte superiore del torso, braccia e testa) e infine il Il blocco B (anche e gambe).

La confezione

La scatola è di piccole dimensioni caratterizzata da colori blu e bianco rappresentativi della livrea di questo Gundam, nella parte frontale centrale troviamo la consueta finestra trasparente che ci permette di ammirare il prodotto all’interno della confezione e nella parte bassa un disegno stilizzato del robot. Nella parte posteriore possiamo invece ammirare il modello in alcune pose.

Il blister

Aprendo la confezione troveremo un solo blister che propone al centro il modello del Gundam RX-78-2 mentre spostandoci sulla destra potremo accedere allo scudo con il relativo manico ad incastro. Nella parte inferiore sono invece disponibili i 2 laser che potranno essere posizionati sulla spada o sul fucile in modo da simulare il raggio laser emesso da entrambe le armi. Nella parte a sinistra del blister troveremo 2 mani semi aperte per poter sostenere il fucile e lo scudo, il fucile, i 2 manici per le spade e un piccolo supporto da mettere nel robot in caso avessimo a disposizione uno stand che non è incluso nella confezione.

Struttura & Paint

Il Gundam RX-78-2 è realizzato completamente in plastica senza nessuna parte in metallo, le articolazioni sono tutte ben nascoste e funzionali all’uso. Le dimensioni del modello sono davvero contenute, infatti misura 15 cm circa.

Possiamo dire da subito che la figure è ben realizzata ma non particolarmente ricca di dettagli come ci si aspetterebbe dai più appassionati dei Gundam, nel complesso generale non abbiamo trovato nessun tipo di sbavatura

Posabilità

La posabilità di questa figure è molto buona e abbiamo trovato gli snodi resistenti. La mobilità delle ginocchia è ottima e si piegano notevolmente, anche le spalle permettono un buon raggio di movimento e decisamente buon anche la torsione dei gomiti. L’articolazione della testa invece non è particolarmente stabile, unico punto a sfavore di tutta la figure.

Conclusioni

In conclusione questo Gundam RX-78-2, come abbiamo accennato in precedenza, è rivolto ad un pubblico nuovo e che si avvicina per la prima volta al mondo dei gunpla. Gli appassionati del genere potrebbero trovare troppo semplici i dettagli della figure ma sicuramente la qualità del prodotto è coerente con la fascia prezzo a cui viene proposto. Nel complesso ci sentiamo sicuramente di promuovere il modello data l’ottima posabilità e qualità costruttiva generale.

Per i fan della primissima serie di Gundam consigliamo l’acquisto senza ombra di dubbio. Gundam RX-78-2 è ancora disponibile ad un prezzo indicativo di 36,00 €, Tamashii Nation è distribuita in Italia da Cosmic Group.