Gundam Universe: tutte le novità di Lucca Comics & Games

Tutte e sei le uscite dedicate a Gundam Universe sono presenti allo Stand Tamashii a Lucca Comics & Games 2019.

Continuano le nostre news presso lo stand Tamashii Nations, questa volta dedicate alla linea Gundam Universe. Oltre alle 3 precedenti uscite sono stati mostrati le tre nuove release che arriveranno in Italia tra pochissimi giorni.Questa nuova linea di action figure è nata per un target di nuovi e giovani acquirenti, con delle dimensioni ridotte rispetto alle solite uscite, hanno un’elevatissima posabilità, sono molto resistenti e sopratutto un prezzo contenuto.

Gundam RX-78-2

Probabilmente è il Gundam più famoso di tutti, è il Mobile Suit pilotato da Amuro Rey nella serie Mobile Suit Gundam. Il suo fascino e il suo design resistono nel tempo appassionando generazioni di collezionisti. Di questo mecha è stata addirittura allestita ed esposta per diverso tempo una statua in scala 1:1 in Giappone.

Gundam Wing

Direttamente da Gundam Wing, una delle tante serie ambientata in un universo alternativo, conosciuto anche con il nome New Mobile Report Gundam W.

Gundam Unicorn

Come Gundam è molto apprezzato, soprattutto perchè fa parte dell’universo narrativo principale denominato UC. La sua particolarità è quella di avere un frame (scheletro) realizzato in Psycho-Frame donandogli la capacità di potersi trasformare da una forma base chiamata Unicorn a quella chiamata Destroy. Di questo modello è ancora presente in Giappone l’enorme statua in scala 1:1 in grado di trasformarsi.

Gundam Unicorn 02 Banshee

Anche questo Gundam di colore nero proviene dalla saga di Gundam Unicorn, la sua particolarità è quella di avere uno Psyco-Frame di colore Giallo. Come lo Unicorn anche il Banshee può trasformarsi da una forma base ad una modalità Destroy.

Gundam Wing Deathscythe

Il Deathshyte è un altro robot della serie Gundam Wing. Il suo aspetto demoniaco fa di lui un autentico masterpiece e con la sua enorme falce laser è pronto a scagliarsi contro il nemico.

Gundam Barbatos

Il Barbatos è un Mecha-Suit proveniente dalla serie Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, denominato anche G-Tekketsu. Questo anime ha avuto un discreto successo ed ha al suo attivo ben due serie animate.

