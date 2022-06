La Disney continua a portare avanti il suo impegno di dare vita alla versione live-action dei suoi classici d’animazione. Dopo La Sirenetta è il turno di Hercules, 35º classico Disney e ottavo film d’animazione prodotto durante il Rinascimento Disney, liberamente ispirato alla leggenda dell’eroe Eracle (noto nel film con il suo nome romano, Hercules), figlio di Zeus, nella mitologia greca. A dirigere il progetto ci sarà il regista Guy Ritchie che ritorna a collaborare con Disney dopo aver diretto il remake live-action Disney Aladdin che ha incassato oltre un miliardo di dollari.

Guy Ritchie dirigerà il live-action di Hercules

Secondo Variety, Guy Ritchie è stato scelto per dirigere il live-action della Disney di Hercules. Il film sarà prodotto dalla AGBO, la società guidata da Anthony e Joe Russo (Avengers: Endgame) mentre Dave Callaham (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) è stato assunto per scrivere la prima bozza della sceneggiatura. Sembra che la AGBO sia attualmente in procinto di assumere altri sceneggiatori per il film, che al momento non ha ancora una data di uscita.

Guy Ritchie sembra essere la scelta più opportuna per questo nuovo progetto. Il regista ha infatti diretto il live-action di Aladdin del 2019 che ha avuto un grandissimo successo ed è noto anche per aver diretto film di gangster britannici come Lock & Stock – Pazzi scatenati e per aver diretto la duologia guidata da Robert Downey Jr. dei film di Sherlock Holmes.

A proposito di Hercules

Era il 1992 quando la premiata coppia Ron Clements e John Musker, reduci dal successo di Aladdin, iniziano a lavorare ad Hercules. Anche in questo caso, come spesso capitato al duo durante tutti gli anni di lavoro presso la Disney, il pitch originale era per un adattamento dell’Odissea, entrato in produzione poi nell’estate del 1992, quando Aladdin oramai doveva solo spiccare il volo verso il grande schermo.

Fu però l’anno seguente, nel novembre del 1993, che Musker e Clements arrivarono a tracciare i primi comprimari della storia: ci vollero poi altri due anni prima di iniziare a lavorare all’animazione di Hercules, quindi solo all’inizio del 1995 il Classico iniziò a prendere forma. Il team era composto da circa 700 artisti, tra animatori e tecnici.

Il cast vocale del musical animato includeva artisti del calibro di Tate Donovan nei panni di Hercules, Danny DeVito come Filottete/Phil, James Woods come Ade e Susan Egan come Megara, tra gli altri.

Un seguito, Hercules II: The Trojan War fu pianificato, anche se alla fine non fu mai realizzato. Tuttavia, un film di follow-up intitolato Hercules: Zero to Hero è stato pubblicato nel 1998, insieme a uno spin-off televisivo intitolato Disney’s Hercules: The Animated Series, andato in onda per un totale di 65 episodi in due stagioni dal 1998 al 1999

L’offerta di Disney Plus