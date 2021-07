La Sirenetta: si concludono le riprese del live-action

Sono passati circa 3 anni dall’annuncio dell’arrivo del live-action di uno dei più classici dei Classici Disney, ovvero La Sirenetta (The Little Mermaid) basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen, uscito per la prima volta il 15 novembre 1989 e in Italia il 9 novembre 1990.

Finalmente la produzione del film si è conclusa in Sardegna, dopo essere stata afflitta dalla pandemia di Coronavirus. A dare la notizia la stessa protagonista Halle Bailey sul suo canale Instagram, dove ha pubblicato una foto che la ritrae tra le onde del mare in quello che appare a tutti gli effetti il suo costume da sirenetta:

“Aver fatto l’audizione per questo film quando avevo 18 anni e stavo per compierne 19, per finire ora le riprese attraverso una pandemia quando ho compiuto 21 anni…finalmente ce l’abbiamo fatta…Mi sento così grata di aver vissuto questo film in tutta la sua gloria… È stata l’esperienza più dura essere lontano da tutto e tutti quelli che ho conosciuto, sentire il dubbio di sé e la solitudine, ma anche sentire tanta libertà e perseveranza quando ho raggiunto la fine. Questa esperienza mi ha reso molto più forte di quanto abbia mai pensato di poter essere.”

A proposito del live-action de La Sirenetta

Il live-action Disney La Sirenetta sarà diretto da Rob Marshall e interpretato da Halle Bailey nei panni di Ariel, Daveed Diggs nei panni di Sebastian, Javier Bardem sarà Re Tritone, Jacob Tremblay darà la voce a Flounder, Melissa McCarthy nei panni di Ursula, Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric e Awkwafina sarà Scuttle.

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), l’adattamento live-action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989.

La Disney non ha ancora annunciato una data di uscita per il film ma, dato che le riprese, inizialmente previste per marzo 2020 sono state ritardate a causa della pandemia di Covid-19, con ogni probabilità non vedremo La Sirenetta prima del 2022.

