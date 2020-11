Hagar The Horrible in lavorazione la serie animata

Soltanto ieri vi raccontavamo che Joe Biden, il neo-eletto 46° presidente degli Stati Uniti, ha sulla sua scrivania una striscia a fumetti di Hagar The Terrible (legata alle sue vicissitudini personali e famigliari) che puntuale è arrivata ieri la notizia secondo la quale sarebbe in lavorazione una nuova serie animata ispirata alla striscia umoristica creata da Dik Browne.

La serie sarà scritta e prodotta da Eric Ziobrowski (Fresh Off The Boat) e sarà sviluppata da King Features e dalla The Jim Henson Company. Sarà realizzata con la tecnologia proprietaria della compagnia (The Henson Company’s Digital Puppetry Studio) che permette di animare e manipolare dal vivo dei burattini digitali.

Hagar The Horrible

Hagar The Horrible è un personaggio dei fumetti ideato dal disegnatore Dik Browne nel 1973 e protagonista dell’omonima striscia umoristica pubblicata a partire dallo stesso anno su svariati quotidiani: nel 1978 le avventure di Hagar popolavano oltre mille quotidiani! Alla morte di Dik Browne la striscia venne continuata dal figlio Chris.

Hagar è un vichingo esasperato dal figlio, sfidato dalla figlia e scocciato dalla moglie. La sua vita quotidiana è avvelenata dai problemi del razziatore medio e costantemente interrotta da idioti lavoretti domestici. Hagar è il predone della classe lavoratrice che ha rimediato meno bottino in tutta la storia delle rapine. Mai destinato a diventare un despota conquistatore, Hagar è più felice con una bottiglia di birra medievale che con la responsabilità di un regno. È un vandalo poco produttivo con una traccia di pacifismo. È uno che abbaia senza mordere mai. Più di ogni altra cosa Hagar è uno che sopravvive. Attacca il mondo con energia rumorosa, ma è una persona gentile. Anche se la sua attività professionale è quella di terrorizzare il mondo civilizzato, non tratterebbe mai male sua moglie e cerca sempre per lei un abito della taglia giusta quando ha finito di saccheggiare una città. Chi non si identificherebbe con questo bistrattato guerriero che combatte contro le ingiustizie della vita? Hagar riesce a farci ridere della vita.

Hagar The Horrible in Italia

Hagar The Horrible viene pubblicato in Italia con il titolo Hagar Il Vichingo su Linus e sul Corriere dei Ragazzi nel 1974. Troverà poi spazio in diverse pubblicazioni dal 1978: Eureka, Ragazzi, Il Messaggero dei Ragazzi (come Olaf Il Vichingo), Tutti Insieme, Oscar Fumetti Mondadori, Comix, Humour Pocket. Verrà proposto in due volumi della collana Hit Comics di Glénat nel 1991 e poi in un volume IF Edizioni dal titolo Il Grande Hagar in Predoni si Nasce.