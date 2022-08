Il sito web ufficiale dedicato alle produzioni animate di Haikyu!!, ispirate al manga omonimo scritto e disegnato da Haruichi Furudate ed edito in Italia per Star Comics, annuncia il ritorno dell’anime con due film per il cinema.

Haikyu!! FINAL: l’anime ritorna con un film diviso in due parti

Il progetto animato si chiama Haikyu!! FINAL e si tratta, in particolare, del sequel diretto della serie anime cui ultima interazione si è materializzata con Haikyu!! To The Top, la quarta stagione andata in onda nel 2020. A giudicare dal titolo, i film dovrebbero narrare il finale del manga, tuttavia c’è ancora bisogno di conferma ufficiale in merito.

In occasione dell’annuncio è stata svelata la key visual e un primo teaser in video. Partiamo innanzitutto con l’immagine promozionale con il protagonista della serie, Shoyo Hinata:

E, di conseguenza, il teaser:

Viene altresì rivelato che il nuovo progetto animato riceverà ad agosto 2023 un evento di apertura. I dettagli sono al momento ignoti.

Haikyu!!: il manga e l’anime

Haikyu!! L’asso del Volley è un manga shonen-spokon scritto e disegnato da Haruichi Furudate su Weekly Shonen Jump dal 2012 al 2020. Il manga in Giappone ha collezionato 402 capitoli totali, 45 volumetti e ispirato quattro stagioni animate prodotte da Production I.G.

La quarta stagione, intitolata Haikyu!! To The Top, ha esordito il 10 gennaio 2020 per poi concludersi il 19 dicembre con 25 episodi totali.

Yamato Video ha realizzato il doppiaggio in italiano delle prime tre stagioni dell’anime e pubblicate sul canale Anime Generation di Prime Video dal 18 marzo 2022. Le stesse sono disponibili su Prime Video senza un abbonamento Anime Generation.

In Italia il manga originale è edito integralmente nel nostro Paese da Star Comics