Halo Infinite: è Wicked Cool Toys il partner mondiale per i giocattoli ispirati al videogame

Sarà Wicked Cool Toys il partner mondiale per il lancio di Halo Infinite che si occuperà di commercializzare una linea di giocattoli e oggetti da collezione

In vista del lancio di Halo Infinite, il nuovo capitolo della saga videoludica di Halo sviluppato da 343 Industries, è stato annunciato che sarà Wicked Cool Toys il partner mondiale che si occuperà di commercializzare tutta una serie di prodotti legati al videogioco.

Wicked Cool Toys ha ottenuto quindi i diritti per lo sviluppo e la produzione di una linea di giocattoli e oggetti da collezione ispirati a Halo Infinite quali action figures, veicoli, playset, peluche, giochi di ruolo e altro ancora, che porteranno all’ampliamento dell’universo di Halo. Halo Infinite: l'esclusiva più attesa

“Quello di Halo Infinite non è solo uno dei lanci più attesi dei prossimi mesi, ma rappresenta anche una vera innovazione nel mondo dei giochi, rendendolo una proprietà intellettuale incredibile per sviluppare una linea di oggetti da collezione, giocattoli e molto altro ancora“, ha dichiarato Jeremy Padawer, co-presidente di Wicked Cool Toys.

“Il fandom attorno al franchise di Halo è fortemente coinvolto, attento ed entusiasta e il team di Wicked Cool Toys non vede l’ora di creare una linea che consentirà loro di godersi la storia del gioco ben oltre lo schermo“, ha proseguito il co-presidente Michael Rinzler.

“Nel corso dei suoi quasi due decenni di vita, Halo è cresciuto da videogioco di successo a vero franchise transmediale e si è guadagnato una base multi-generazionale di appassionati in tutto il mondo, grazie al suo universo eroico ed epico“, ha concluso John Friend, capo dell’Halo Consumer Products. “Siamo entusiasti di lavorare con Wicked Cool Toys, ammiriamo la loro attenzione alla qualità, amiamo il loro approccio che vede i fan al primo posto e in particolare la loro passione per il mondo del gioco e di Halo“.

Halo Infinite vede il ritorno di Master Chief, riprenderà la storia da dove si era fermata in Halo 5: Guardians e porterà il franchise in nuove direzioni. Halo Infinite

Halo Infinite è sviluppato da 343 Industries per l’intera famiglia di dispositivi Xbox e PC Windows e sarà ottimizzato per la nuova console di casa Microsoft: Project Scarlett. Halo Infinite e la nuova console debutteranno a Natale del 2020.