Con Ted Lasso 3 si chiuderà una delle serie più amate di Apple TV+, anche se c’è la speranza che possa uscire un’altra stagione o che venga realizzato un progetto inedito legato all’originale c’è ancora (leggete questo nostro articolo per scoprirne di più). Ritornando però alla prossima stagione in arrivo, la star Hannah Waddingham, ha svelato alcuni dettagli sulla storia del suo personaggio, Rebecca Welton, e sembra che sarà piuttosto caotica in Ted Lasso 3.

Ted Lasso 3 sarà caotica per Rebecca

Nella prima stagione di Ted Lasso abbiamo visto Rebecca disperata dal suo divorzio pubblico con il suo ex marito Rupert Mannion (Anthony Head). Per fargli un torto, assume Lasso per affondare l’amata squadra di suo marito, ma inevitabilmente viene conquistata dal suo fascino e si avvicina all’americano. Nella seconda stagione Rebecca è di nuovo alla ricerca di un nuovo amore che trova in Sam Obisanya (Toheeb Jimoh), uno dei giocatori dell’AFC Richmond. Ma le cose non funzionano tra di loro e presto si lasciano.

Ora, Hannah Waddingham, interprete di Rebecca Welton, in un’intervista con EW, ha rivelato che la nuova stagione si prospetta abbastanza caotica per il suo personaggio, che ancora non è sicuro dei suoi sentimenti per Sam e non ha ancora raggiunto quella fiducia in se stessa che la aiuterà a completare questa parte del suo percorso di vita. Secondo Waddingham, la terza stagione di Ted Lasso vedrà Welton ancora alle prese con una situazione di “totale incertezza” su ciò che sta facendo. Tuttavia, probabilmente sarà sostenuta dai suoi amici che la sostengono senza riserve, come Lasso e Keely Jones (Juno Temple).

Ha chiuso con una nota positiva ma sia confusa riguardo a Sam, perché c’è un’elettricità e una complicità tra loro, ma è abbastanza turbata dal divario di età da lasciarselo alle spalle o riaccenderlo. Chi lo sa? Vedremo! Ma la cosa più importante per me è stata la domanda: “È davvero al capolinea?”. Abbiamo seguito Rebecca per tutto il tempo consci del fatto che non sapeva come comportarsi poi improvvisamente la ritroviamo sicura di sé, quindi mi sono chiesta: “Se fa un paio di passi avanti, può per favore farne tre o quattro indietro invece di uno?”. E sono lieta di dire che è completamente sprovveduta nella sua vita come prima, come lo siamo tutti in realtà!

A proposito di Ted Lasso

La serie TV Ted Lasso (qui la nostra opinione) è basata sul medesimo personaggio che Jason Sudeikis ha interpretato per la prima volta in una serie di promozioni sponsorizzate per NBC Sports e andate in onda nel 2013. Lo show di Apple TV+ è incentrato sull’allenatore di football americano Ted Lasso (Jason Sudeikis), che viene assunto dalla Welton per gestire la squadra di calcio inglese AFC Richmond. Dopo l’uscita dello show, Ted Lasso ha raccolto il plauso della critica per la sua deliziosa miscela di umorismo culturale, il tono edificante e le affascinanti interpretazioni del suo variegato cast.

L’acclamata serie annovera nel suo cast anche Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed. Oltre a recitare, Sudeikis è produttore esecutivo, insieme a Bill Lawrence con il suo studio Doozer Productions, e in associazione con Warner Bros. e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.