Harley Quinn (Birts of Prey) S.H.Figuarts di Tamashii Nations

Tamashii Nations dopo un lunghissimo periodo di pausa torna a distribuire le action figure dedicate al mondo DC Comics, ricominciando proprio con la protagonista del prossimo film in uscita ovvero Harley Quinn interpretata dalla bellissima Margot Robbie. La figure in questione riguarda la linea S.H. Figuarts (dove S.H. sta per Simple Style & Heroic Action) dedicata al lungometraggio Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn che arriverà nei cinema Italiani il prossimo 6 Febbraio 2020.

La figure sarà realizzata solamente in plastica e completamente snodabile grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo, raggiungendo un’altezza di 14.5 cm. All’interno della propria box come ci ha sempre abituati Tamashii troveremo diversi extra (martello e pattini) e parti intercambiabili (visi e mani) in modo da poter far assumere ad Harley le iconiche pose del film e del suo personaggio.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn fa parte dell’universo esteso della DC Comics, ed è l’ottavo film in uscita. Da quel poco che sappiamo della trama Batman è scomparso lasciando la città in mano ai criminali di Gotham City. Maschera Nera ha preso il controllo di Gotham e ha rapito Cassandra Cain. Harley dopo essersi separata da Joker formerà un’alleanza con Black Canary, Cacciatrice e Renee Montoya per andare a liberarla formando il gruppo Birts of prey.

Il costo di questa figure sarà di 6.600 Yen ed uscirà nel mese di marzo 2020 in Giappone.

Al momento dei preordini non abbiamo notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.