Se siete fan di Harley Quinn, forse è arrivato il momento giusto per esultare ed essere felici. Non solo, infatti, la DC ha celebrato i 30 anni del personaggio, ma la serie animata di successo dedicata proprio all’antieroina ha visto la pubblicazione della sua terza stagione e tornerà per un’altra stagione ancora. Ricordiamo che Harley Quinn ha debuttato in Batman: The Animated Series, ma da allora ha riscosso un grandissimo successo grazie alle numerose storie pubblicate dalla DC Comics.

Harley Quinn e lo sconvolgimento dell’Universo DC

Recentemente, inoltre, durante un panel DC al Comic-Con di New York è stato annunciato che ben presto il personaggio avrà una nuova serie limitata di soli sei numeri denominata Multiversity: Harley Screws Up the DCU. Lo scrittore Frank Tieri e il disegnatore Logan Faerber lasceranno ad Harley tutta la libertà di scatenarsi nell’universo DC. La serie uscirà a marzo 2023 e, stando all’annuncio della DC al NYCC, sarà “come un giro sulle montagne russe dell’inizio alla fine”.

I’m so excited to be working on this and can’t wait to share it with y’all ❤️ https://t.co/tINa5PqaGP — Logan Faerber (@LoganFaerber) October 9, 2022

Multiversity: Harley Screws Up the DCU non è l’unica novità su Harley uscita questa settimana. In vista della quarta stagione di Harley Quinn, Harley e Poison Ivy riceveranno il loro speciale di San Valentino su HBO Max. Al momento, non ci sono notizie ufficiali su quando debutterà la quarta stagione, ma Harley Quinn: A Very Problematic Valentine’s Day Special uscirà nel febbraio del 2023.

Dovrebbe ritornare tutto il cast vocale di attori presente nella serie animata, inclusi Kaley Cuoco, Lake Bell, Alan Tudyk, Matt Oberg, James Wolk, Natalie Morales, Chris Diamantopoulos, James Adomian, Jim Rash, Vanessa Marshall, Janet Varney, Rachel Dratch, Leila Birch, Tyler James Williams, Josh Helman, Casey Wilson, Michael Ironside e altri. HBO Max non ha ancora rivelato se lo speciale avrà la stessa durata standard degli episodi di Harley Quinn o se sarà più lungo essendo uno speciale natalizio.