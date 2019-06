Harry Potter: Death Eaters Rising un gioco collaborativo contro Tu-sai-chi

Harry Potter: Death Eaters Rising sarà un nuovo gioco in scatola collaborativo ambientato nel magico mondo di Harry Potter.

USAopoly (The OP) sta continuando a produrre giochi in scatola utilizzando la licenza di Harry Potter. Il prossimo prodotto ad arrivare sul mercato sarà Harry Potter: Death Eaters Rising, un gioco in scatola collaborativo basato sugli eventi narrati in Harry Potter e l’Ordine della Fenice.

Questo gioco sarà molto simile nelle meccaniche e nel suo setup a Star Wars: Dark Side Rising, un altro titolo collaborativo di USAopoly ambientato nell’universo di Star Wars.

Harry Potter: Death Eaters Rising viene annunciato al pubblico in seguito ad altri titoli a tema sviluppati da USAopoly. Questo editore americano è infatti specializzato nell’utilizzare delle importanti licenze e sviluppare in funzione di queste, giochi originali e edizioni a tema di altri giochi da tavolo più famosi come Monopoly, Scrabble, Cluedo, Munchkin, Trivial Pursuit, ecc…

Harry Potter: Death Eaters Rising sarà un gioco per 2-4 giocatori, dalla durata media di 45-60 minuti. In questo gioco i partecipanti dovranno unire le loro forze per contrastare l’ascesa di Lord Voldemort e dei suoi Mangiamorte. Il gioco sarà caratterizzato da un’esperienza che riproporrà i problemi e le difficoltà vissute da Harry, Ron e Hermione durante il loro quinto anno ad Hogwarts.

Ogni giocatore dovrà scegliere il proprio personaggio tra alcuni dei beniamini più amati della saga: Harry Potter, Hermione Granger, Minerva Mc Granitt, Albus Silente, Nymphadora Tonks e Sirius Black; successivamente potranno affiancare ad esso altri comprimari della saga (Ginny Weasley, Luna Lovegood, Alastor Moody, Mrs. Norris, Severus Snape, Rubeus Hagrid…).

Con l’aiuto di tutte le squadre formate dagli altri partecipanti bisognerà cercare di fermare il potere crescente del grande mago oscuro, utilizzando in maniera strategia le carte e i tiri di dado. Per sconfiggere Voldemort bisognerà avere la meglio sui vari Mangiamorte, che cercheranno di prendere il comando di alcune zone del mondo magico per estendere il dominio del loro padrone.

Harry Potter: Death Eaters Rising verrà messo in commercio a partire da questo autunno e avrà un prezzo di 49,95$.