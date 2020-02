Harry Potter: House Cup Competition, vinci anche tu la Coppa delle Case di Hogwarts

The Op annuncia per quest’estate l’uscita di un nuovo gioco legato al Mondo Magico: Harry Potter: House Cup Competition.

Avete sempre sognato di vincere la Coppa delle Case a Hogwarts? Questa è la vostra occasione!

Harry Potter: House Cup Competition permetterà a ogni giocatore di rappresentare una delle quattro Case di Hogwarts (Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde), schierando fino a tre giovani maghi che si contenderanno la partita fino all’ultimo punto nelle aule di Pozioni, Difesa Contro le Arti Oscure, Incantesimi e tutte le materie che non si trovano nelle scuole Babbane!

Accumulare punti Conoscenza e Magia sarà fondamentale per imparare Lezioni, completare le Sfide e arrivare all’agognata vittoria.

Uscendo dai binari del Family Game, la casa editrice porta sul tavolo un vero e proprio gestionale in stile -pare- tedesco, forse più difficile da giocare per i giovani maghi ma più accattivante per i giocatori più maturi (è indicato dagli 11 anni in su).

The Op, la casa editrice che ha dato vita ad altri giochi sul Wizarding World, il mondo magico in cui J. K. Rowling ha dato vita alle avventure del maghetto Harry Potter (Hogwarts Battle Board Game, ma anche i classici Trivial Pursuit, Scarabeo e Cluedo, tutti griffati Harry Potter), si lancia stavolta in una sfida che appassionerà i giocatori più accaniti, nonché i fan vecchi e nuovi della saga.

All’interno di ogni scatola sarà presente il seguente contenuto: la Plancia di Gioco, 4 Plance Giocatore Sala Comune, 12 Segnalini Studenti (3 per ogni casa), 36 Segnalini Livello (9 per ogni casa), 18 Carte Luogo (4 iniziali, 10 centrali, 4 finali), 40 Carte Lezione Base, 27 Carte Lezione Avanzata, 31 Carte Sfida Facile, 29 Carte Sfida Difficile, 30 Segnalini Conoscenza, 25 Segnalini Magia, 240 Gemme Punti Casa (60 per ogni Casa), 1 Display Clessidra Coppa delle Case, 1 Segnalino Primo Giocatore, 1 Segnalino Segna-Turno, 4 Carte riassuntive e il regolamento del gioco.

Harry Potter: House Cup Competition avrà un prezzo di 49,99 dollari, mentre la data di uscita non è ancora stata rilasciata. Al momento non ci sono indicazioni circa un’eventuale localizzazione per l’Italia.