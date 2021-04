Harry Potter New York: ecco com’è il nuovo negozio di Harry Potter

Harry Potter sbarca a New York, con un negozio interamente dedicato al maghetto più famoso del mondo e a tutto il mondo magico scaturito dalla penna e dall’immaginazione di J.K. Rowling.

Harry Potter New York aprirà i battenti il prossimo 3 giugno e sarà un’esperienza di shopping situata nel cuore di Manhattan, al 935 di Broadway, che accoglierà i visitatori in 15 aree tematiche all’interno dei suoi quasi duemila metri quadrati.

Il negozio offrirà inoltre diversi ricostruzioni di oggetti e scenografie iconiche, pensate per permettere ai visitatori di scattare foto ricordo. I punti photo-ops includeranno, tra gli altri, la cabina telefonica utilizzata per introdursi all’interno del Ministero della Magia e gli stivali giganti di Hagrid.

Questi mini set fotografici non saranno però le uniche attrattive del negozio, altri punti di interesse saranno un tavolo interattivo, che permetterà di interagire con alcuni dei personaggi della serie, e un’esperienza in VR in grado di trasportare i visitatori direttamente a Hogwarts.

L’aspetto ludico sarà uno dei punti focali di Harry Potter New York, che all’interno del punto vendita utilizzerà tecnologie digitali integrate con l’app ufficiale del Fan Club di Harry Potter. L’implementazione di tali tecnologie permetterà ad esempio di interagire con l’ambiente del negozio per trovare oggetti magici nascosti, come ad esempio delle Chiavi Incantate, che sbloccheranno dei contenuti esclusivi come video di approfondimento e speciali easter egg.

Per quel che riguarda lo shopping, Harry Potter New York, offrirà il non plus ultra del merchandising ufficiale, con la presenza di un’area dedicata alle bacchette magiche, ai prop ufficiali e ai dolciumi magici come cioccorane, burrobirra e gelatine tutti i gusti più uno.

Il negozio ospiterà anche House of MinaLima, uno spazio dedicato ai designer ufficiali del franchise di animali Fantastici. House of MinaLima mostrerà l’arte grafica del Wizarding World, comprese le stampe delle copertine del Daily Prophet, la lettera di accettazione di Harry a Hogwarts e il Cavillo. Le opere saranno tutte disegnate a mano da MinaLima e saranno esposte in uno spazio modellato sul loro iconico negozio londinese. Infine una delle 15 aree tematiche sarà dedicata alla personalizzazione dei diversi oggetti in vendita, che potranno essere arricchiti con l’aggiunta del proprio nome. Tra i servizi disponibili ci saranno la personalizzazione delle bacchette magiche, dei quaderni e delle divise scolastiche.

Oltre a tutto questo Harry Potter News York ospiterà anche un’ampia selezione di prodotti su licenza, come ad esempio i set Lego tra i quali la serie Hogwarts Moments, che potete trovare online a questo link.