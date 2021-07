Harvey Awards 2021: nella categoria manga ci sono Chaisaw Man e Spy x Family

Gli Harvey Awards 2021, punto fermo dell’industria del fumetto fin dalla loro fondazione nel 1988 e uno dei premi più antichi e prestigiosi assegnati dagli stessi professionisti del settore, hanno rivelato le nomination per quest’anno e, tra i candidati nella sezione manga, ci sono anche Chaisaw Man di Tatsuki Fujimoto e Spy x Family di Tatsuya Endō.

Eisner Awards 2021: le nomination della categoria manga

La categoria Best Manga è stata aggiunta agli Harvey Awards nel 2018 e il primo a vincere in questa categoria è stato il manga La mia prima volta – My Lesbian Experience with Loneliness di Kabi Nagata edito in Italia insieme al suo seguito, Lettere a Me Stessa – Dopo la Mia Prima Volta, dalla casa editrice J-POP. Nel 2029 a vincere è stato My Hero Academia di Kōhei Horikoshi, edito in Italia dalla Star Comics e l’anno successivo Atelier of Witch Hat di Kamome Shirahama, edito dalla Planet Manga mentre il “Dio dei manga” Osamu Tezuka è stato inserito nella Hall of Fame degli The Harvey Awards.

Negli anni precedenti al 2018, i manga erano nominati insieme ad altri fumetti nella categoria “Best American Edition of Foreign Material” e l’ultimo manga a vincere è stato L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, pubblicato da Planet Manga, nel 2014. One-Punch Man e Showa: A History of Japan (1953-1989) sono stati nominati nel 2016 ma non hanno vinto.

Queste invece le nomination degli Harvey Award 2021:

• Asadora! di Naoki Urasawa (VIZ Media, pubblicato in Italia da Planet Manga)

• Boys Run the Riot di Keito Gaku (Kodansha Comics, inedito nel nostro Paese)

• Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto (VIZ Media, in Italia da Planet Manga)

• Remina di Junji Ito (VIZ Media, edito in Italia dalla Star Comics)

• Spy x Family di Tatsuya Endo (VIZ Media, pubblicato in Italia da Planet Manga)

Vi ricordiamo che anche quest’anno, sempre nel rispetto delle norme sanitarie dovute dall’emergenza Coronavirus, la cerimonia di premiazione per gli Harvey Award 2021 avrà luogo attraverso un live stream durante il New York Comic Con, dal 7 al 10 ottobre.