Hasbro annuncia Monopoly Jurassic Park

Una semplice partita a Monopoly potrebbe prendere una piega totalmente diversa dal solito, se assieme alle classiche “probabilità” e “imprevisti” ci si mette di mezzo anche… un T-rex! Hasbro ha infatti rilasciato una particolare versione del gioco da tavolo più famoso del mondo ispirata proprio a Jurassic Park, film cult a tema dinosauri del 1993, che non ha di sicuro bisogno di presentazioni, con tanto di tirannosauro affamato che si aggira per il tabellone di gioco e una riproduzione dell’iconico cancello del parco, in grado di riprodurre il terrificante ruggito della bestia e il famoso main theme della colonna sonora del film.

I giocatori potranno interpretare uno dei sei personaggi del primo Jurassic Park: la dottoressa Ellie Sattler, il dottor Alan Grant, John Hammond, il dottor Ian Malcolm, Lex Murphy o Tim Murphy. Sarà possibile costruire delle recinzioni per proteggere le proprietà (i vari paddock del parco in questo caso) dagli attacchi dei dinosauri e alzarne così la rendita, sempre che il T-rex, che muove anche lui ogni turno, non capiti proprio sulla casella occupata da uno dei paddock. Se questo accade, la struttura viene immediatamente distrutta, a meno non sia stata dotata di recinzioni, nel qual caso fermeranno la furia del T-rex, ma dovranno essere ricostruite successivamente. Se il dinosauro arriva invece su una casella occupata da uno dei giocatori, questi dovrà pagare fior di quattrini alla banca per scamparla.

Il cancello, che verrà ovviamente posizionato nella casella di “Via”, possiede un pulsante che ogni giocatore deve premere quando transita di li. A seconda di che suono viene riprodotto premendo il pulsante, il main theme o il ruggito del T-rex, il giocatore potrà guadagnare o perdere dei soldi.

Come nelle altri versioni, anche in Monopoly Jurassic Park bisognerà fare di tutto per evitare la bancarotta, ma se il T-rex arriva a danneggiare tutti i paddock, prima che possano essere protetti da recinzioni o riparati, allora non ci sarà nessun vincitore, indipendentemente dai soldi e dalle proprietà accumulate in quel momento. Se volete acquistare questa versione di Monopoly, potete farlo a questo link.