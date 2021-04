Hasbro, in arrivo Optimus Prime da 700 dollari che si trasforma da solo

Preparatevi all’incredibile perché Hasbro, durante il panel dedicato dell’Hasbro Pulse FAN FEST 2021 ha mostrato il prototipo, frutto della collaborazione con Robosen Robotics, di Optimus Prime. Eh, quindi? Quindi, caro lettore, devi sapere che questo Auto Converting Optimus Prime è in grado di trasformarsi da solo da veicolo a robot e viceversa. Al minuto 1:10:00 in compagnia di Kevin Smith, guru dei Nerd, possiamo vedere cosa fa questo Transformer perché se pensavate che si limitasse alla “sola” trasformazione vi sbagliate di grosso!

Hasbro Pulse FAN FEST 2021 – dal min 1:10:00

Ebbene, dopo la presentazione abbia appreso molto di più sul prodotto, ad esempio non sapevamo delle funzioni vocali a cui risponde con la registrazione del doppiatore originale, Peter Cullen. Dopo essersi trasformato, il robot, alto quasi 50 cm, non rimane semplicemente fermo ma simula un movimento di respirazione senza mai stare immobile reagendo a determinati comandi vocali, in tutto 25, che gli consentono di eseguire tutta una serie di azioni programmate unite a risposte vocali. Ad esempio se dicessimo “Hey Optimus Prime, trasformati” il robot risponderebbe prima con un vocale e poi eseguirebbe la trasformazione…pazzesco!

Auto Converting Optimus Prime, basato sullo stile G1, sarà composto di plastica e metallo e in tutto potrà vantare oltre 5000 componenti (assurdo vero?). Tutte queste chicche tra cui riconoscimento vocale, trasformazione, movimenti, suoni e luci potranno funzionare solo grazie all’implementazione dei 60 microchip e ai 27 servo motori, un vero capolavoro di tecnologia del team di Robosen Robotics. Hasbro ha inoltre annunciato che il “robot-giocattolo” verrà dotato di una companion app per smartphone che consentirà di fargli assumere pose o compiere altre azioni programmate fighissime.

Optimus Prime non sarebbe tale se non fosse dotato del suo fucile e della sua ascia, presenti in confezione e anch’essi perfettamente ricreati sullo stile G1. Il prodotto verrà rilasciato con un packaging esclusivo realizzato in polistirolo e foam in modo di mantenerlo al sicuro durante il trasporto. Si ma tutto questo, quando costa? Auto Converting Optimus Prime sarà disponibile salvo variazioni di date nell’arco del 2021 (dicono Ottobre) ad un prezzo di 700 dollari. Che dite, con tutte queste funzioni non ne vale forse la pena di fare una piccola grande pazzia?