Hasbro, Captain America – Marvel Legends (Gamerverse): recensione

Abbiamo potuto analizzare e toccare con mano Captain America, una delle ultime proposte di Hasbro per la linea Marvel Legends tratta da Marvel’s Avengers e dedicata all’universo narrativo videoludico chiamato ufficialmente Gamerverse.

Il Personaggio

La prima apparizione di Captain America risale al 20 dicembre 1940, poco meno di un anno prima dell’attacco giapponese a Pearl Harbour. Fin da quel momento ha avuto un ruolo determinante nell’ispirare i soldati americani in guerra. Nel dopoguerra, fino ad arrivare ai giorni nostri, ha mantenuto il suo ruolo di ispiratore di patrioti, uomini onesti pronti a donare tutto per difendere i più deboli e la propria patria. Insieme agli Avengers ha difeso il mondo da Thanos e ora è pronto a rimettersi divisa e scudo per affrontare nuovi nemici all’interno del videogioco Marvel’s Avengers di Square Enix (disponibile per l’acquisto online su pc e console).

Un nuovo costume

In occasione del nuovo videogame di Square Enix Captain America si è guadagnato una nuova versione del costume che mantiene il suo design a stelle e strisce ma integra una nuova serie di accessori molto utili sul campo di battaglia. In un articolo riportato sul sito Marvel Tore Blystad, game director in Crystal Dynamics, ha riferito: “In genere, il nostro character design è un’interpretazione contemporanea di quello classico e amato dei vari personaggi. All’interno del nostro mondo, Tony Stark interviene spesso a rifinire ogni costume”. Nel caso di Hasbro Marvel Legends Gameverse Captain America il tutto si traduce in un nuovo scudo, su cui domina un’enorme stella, e un nuovo set di accessori militari tra cui un giubbotto antiproiettile con piastre balistiche sparse nella parte superiore del corpo. A protezione delle ginocchia due grandi ginocchiere mentre la testa è riparata da un nuovo elmetto con “ali” metalliche che aggiungono protezione alle tempie.

Scultura

Per quanto riguarda la modellazione Hasbro ha migliorato ancora le forme rispetto alle figure precedenti. Nonostante il tronco sia meno voluminoso rispetto al precedente modello presente nella serie Legends, le forme generali sono proporzionate e le masse muscolari sono ben visibili sotto i tessuti e le protezioni. Le parti morbide dei vestiti (pantaloni e maniche) sono ottime e l’effetto è naturale. Lo stesso dicasi per il vestito di Captain America che riprende le dimensioni e la struttura dei giubbotti antiproiettile attualmente utilizzati dalle forze speciali di tutto il mondo. Sul fronte di quest’ultimo troviamo la stella in campo blu che caratterizza il costume di Cap fin dalle sue origini. Il viso è deciso e ben modellato, con caratteristiche che riprendono sia alcune caratteristiche del personaggio del videogioco sia di Chris Evans. Ottima la realizzazione dei dettagli del costume. Le placche sulle spalle sono legate da cinghie color cuoio e su ciascuna spicca una bandiera americana in miniatura su cui sono riprodotte addirittura le stelle. I vambraci (le placche sugli avambracci) sono ampi e anch’essi applicati tramite cinghie colorate in cuoio. In vita troviamo un cinturone tattico con quattro tasche mentre due grandi ginocchiere vanno a riparare le ginocchia della figure dedicata a Cap. Molto ben realizzato il nuovo scudo, che permette di essere posizionato sia al braccio sia sulla schiena grazie a una clip con due sistemi di fissaggio.

Posabilità

Per quanto riguarda la capacità di movimento di gambe, braccia, tronco, mani e piedi siamo rimasti davvero stupiti. La figure dispone di qualcosa come 24 punti di articolazione che gli permettono di assumere una vasta gamma di movimenti e pose. Per motivi legati al gran numero di accessori scolpiti alcune pose non risultano perfettamente naturali, ma sono più che sufficienti per consentirgli di affrontare ogni sfida con altri personaggi della stessa serie all’interno di piccole scenette o diorami.

Conclusioni

Hasbro Captain America – Marvel Legends Series è una delle figure dedicate da Hasbro al nuovo videogame di Square Enix Marvel’s Avengers e riprende molto bene le forme di uno dei personaggi più carismatici di questo gruppo di supereroi. La qualità della scultura, dei materiali e la sua quantità di dettagli è decisamente ben riuscita, al punto di essere indispensabile per chi volesse ricreare alcune scene di combattimento di questo supereroe davvero unico.