NYTF 2020: Ecco tutti i prodotti a tema Ghostbusters di Hasbro

Con il nuovo fil dedicato ai Ghostbusters in arrivo Hasbro non si lascia sfuggire la possibilità di proporre sul mercato una linea di prodotti completamente dedicata al brand degli “Acchiappa Fantasmi” e presenta sul palco del New York Toy Fair 2020 tutte le novità in arrivo

…e chi chiamerai? Ghostbusters

Ultimi a salire sul palco, durante la presentazione in diretta dal New York Toy Fair 2020, ed accolti da una vera e propria ovazione del pubblico sono arrivati gli acchiappa fantasmi. Dopo la presentazione relativa alla riedizione delle action figure storiche (Slimer o Green Ghost compreso di pizza e rifiuti vari) disponibili in esclusiva da Walmart sono stati chiamati sul palco Ivan e Jason Reitman, ovvero il regista del primo storico film e suo figlio.

Jason, regista dell’ultimo capitolo che vedremo questa estate, ha parlato di quanto fosse stressante lavorare a stretto contatto col padre durante le riprese del film perché sapeva quanto fosse difficile rispettarne il lavoro fatto col primo Ghostbusters.

Questa amichevole chiacchierata è stata interrotta per presentare le nuove action figure della serie Plasma che ritraggono gli attori del film originale.

Si tratta di figure che riproducono perfettamente i lineamenti degli attori del primo film nell’indimenticabile tuta beige e con lo zaino protonico sulla schiena.

Da quanto abbiamo potuto vedere le figure sono stupefacenti, con un dettaglio incredibile e una somiglianza totale con le controparti cinematografiche. La serie comprenderà Spengler, Venkman, Stantz, Zeddemore, Gozer, Dana Barrett e, una volta completata, permetterà di assemblare il tanto temuto cane diabolico di Gozer il gozeriano.

MAI…INCROCIARE…I FLUSSI…è male!!!

Proseguendo, i Reitman hanno parlato di come si sia voluto lavorare sulla riproduzione delle prop originali del film, dello zaino protonico e, soprattutto della lancia che permetteva ai Ghostbusters di acchiappare i fantasmi. Dopo aver mostrato la replica originale del film Hasbro ha introdotto la propria versione della “Neutrona Wand” (così si chiama in inglese) realizzata per gli appassionati in metallo e plastica, con peso reale ed effetti luminosi e audio. Jason Reitman ha soppesato molto tra le mani la replica Hasbro dicendo che la sua realizzazione è davvero incredibile, al pari di quella cinematografica.

La presentazione è così volta al termine non prima che Hasbro avesse omaggiato i due registi di un qualcosa di davvero unico: la loro figure personalizzata in tuta da acchiappafantasmi.

Da New York è tutto e ci raccomandiamo….pensate a qualcosa di buono, qualcosa che non potrebbe mai farci del male…