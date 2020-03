Hasbro Marvel Legends Series – Doctor Doom: la recensione

Hasbro Marvel Legends Series – Doctor Doom è la figure prodotta da Hasbro per celebrare uno dei villain più crudeli dell’universo Marvel. Pochi cattivi sono entrati nell’immaginario collettivo come Doctor Doom, aka in Italia come il Dottor Destino. Intelligentissimo e altrettanto malefico ha incrociato le strade a fumetti di molti supereroi, tra cui i Fantastici Quattro, Spiderman e degli Avengers.

Doctor Doom: la storia

La genesi del Doctor Doom si lega indissolubilmente a quella dei Fantastici Quattro, in quanto Viktor Von Doom altri non è che il primo compagno di stanza di Reed Richards, il futuro Mister Fantastic leader dei Fantastici Quattro, nel periodo di studio alla Empire State University. Durante un esperimento sulla possibilità di comunicare con i morti, specialmente con la madre, il macchinario utilizzato esplode sfigurando Victor che, ovviamente, incolperà il futuro Mister Fantastic dell’accaduto.

Doctor Doom: la action figure

L’action figure proposta da Hasbro per “Marvel Legends Series – Doctor Doom” tratta uno dei più grandi cattivi della storia dell’universo Marvel, il numero tre in assoluto per l’esattezza secondo una classifica stilata da IGN. All’interno della confezione, che lo mostra in alcune delle sue pose ed espressioni più iconiche, troviamo Doctor Doom accompagnato da alcuni accessori.

Nella confezione troveremo un secondo set di mani (pugni per la precisione), una seconda testa ed una gamba facente parte della figure speciale di Super Skruul ovvero la “figure extra” ottenibile una volta raccolti tutti i pezzi presenti nella serie Hasbro Marvel Legends dedicata ai “Fantastici Quattro” che prevede:

Doctor Doom

Mr. Fantastic

Marvel’s Invisible Woman

Human Torch

Marvel’s Thing

She Hulk

Scultura

La qualità scultorea dei modellisti di Hasbro ha fatto in modo che questo Doctor Doom appaia come uno dei modelli più curati della serie.

Certo non ha grandi muscoli in mostra (ricordate che le sue carni sono fuse assieme al metallo della sua armatura), l’espressione facciale è praticamente nulla visto che il tutto è coperto da due maschere (nei fumetti sarebbe una sola con capacità di modificare l’aspetto, ma sono dettagli) e il tutto è avvolto da un grosso mantello, ma il risultato è incredibile.

Hasbro Marvel Legends Series Doctor Doom è dettagliato in modo esemplare e nulla è lasciato al caso. Il metallo è ben realizzato e ogni parte dell’armatura è corredata da rivetti, cerniere, profili e cinghie per tenere insieme i vari pezzi.

Nella parte inferiore dell’articolazione della spalla troviamo addirittura un accenno di cotta di maglia. Ottimo il panneggio del mantello che ha la giusta texture così come la veste.

Entrambi sono poi realizzati in un ottimo materiale gommoso di colore verde opaco che ben contrasta con le finiture lucide del metallo.

Colorazione

Hasbro Marvel Legends Series Doctor Doom non è sicuramente un personaggio colorato come Spiderman o Captain America ma la resa cromatica di questo modello è in linea con il personaggio.

L’armatura appare di un colore acciaio lucido e la maggior parte del corpo è coperta da veste e mantello verde. Hasbro ha dato solo alcuni tocchi di colore che permettono di spezzare la monotonia del modello: parliamo delle fibbie del mantello e di quella del cinturone (con pistola) che gli cinge la vita. Data la qualità della scultura una maggiore presenza di sfumature o elementi di luce nella scelta della colorazione avrebbe potuto far risaltare maggiormente i numerosi dettagli presenti che possono invece in questo modo passare in secondo piano o non essere pienamente percepiti.

Anche il cinturone è ben realizzato anche se il logo sulla fondina che rappresenta una “D” gotica avrebbe potuto essere messo in evidenza maggiormente per avere un impatto maggiore.

Posabilità

Rispetto a tanti modelli di nuova generazione Hasbro Marvel Legends Series Doctor Doom ha una posabilità a due velocità. Cosa significa? Semplicemente che se la parte superiore del corpo si muove in modo eccellente grazie a un sistema di articolazioni di spalle e braccia efficiente, la parte inferiore paga la presenza della veste che rende più rigida la mobilità delle gambe.

Niente di insuperabile, per fortuna, ma dovrete imprimere una maggiore forza sulla parte inferiore per avere la meglio sul “gonnello” e fare assumere alla figure le pose che desiderate riprodurre. Per fortuna il mantello aiuta non poco a mantenere il modello in piedi funzionando come se fosse un sostegno esterno.

Accessori

Il capitolo degli accessori propone una coppia di pugni e a una seconda testa. Hasbro Marvel Legends Series Doctor Doom monta di base la testa più arcigna delle due, ma come accessorio dispone di una seconda testa con una espressione meno dura.

Per i pugni nulla da dire, la fattura è buona e il materiale riprende il colore della corazza. Per quanto riguarda la testa invece segnaliamo che entrambe quelle disponibili sono realizzate in modo eccellente. L’espressività degli occhi è incredibile e la differenza nel panneggio del cappuccio concorre a modificare l’insieme rendendo Doctor Doom più dinamico nel suo complesso.

Conclusioni

Hasbro Marvel Legends Series Doctor Doom è un modello molto bello in sé. Il dettaglio della corazza è ottimo così come il panneggio di mantello e veste. Le due teste fornite sono spettacolari e la sua posabilità ridotta viene comunque compensata dal mantello che funge da supporto esterno molto efficace.