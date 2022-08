Intervistato da Vanity Fair, Jaume Collett-Serra, il regista di Black Adam, ha parlato di Hawkman e Dr. Fate che vedremo nella pellicola con differenze e similitudini rispetto alle loro controparti cartacee con alcuni interessanti riflessioni.

Le origini di Hawkman e il carisma di Dr. Fate

Aldis Hodge (Leverage, Hidden Figures, Straight Outta Compton, Underground) che interpreterà Hawkman nella pellicola. Uno dei personaggio più pittoreschi, e complicati, della mitologia DC fu creato da Gardner Fox e Dennis Neville debuttando nel 1941 su Flash Comics #1. Sappiamo inoltre che Hawkman possiede la caratteristica uniforme alata fatta di metallo NTH e che nei fumetti, il personaggio non solo ha connessioni con l’antico Egitto ma anche con lo stesso Black Adam.

Collett-Serra in questo senso è stato molto specifico:

Nei fumetti spesso accade che [Hawkman] dica roba tipo “Sì, mi ricordo di questa cosa è accaduta 5000 anni fa” be’ nel film non possiamo farlo, genererebbe troppa confusione. Chiaramente le reincarnazioni di Hawkman ci saranno ma cosa ricordi ogni volta che ti reincarni? Sono quelle regole che non vuoi rendere manifeste finché non dai una identità al personaggio.

Sulla versione cinematografica di Hawkman invece ha detto:

Il nostro Hawkman rifugge le tattiche di Black Adam ma è testardo quanto lui. È convinto di essere dalla parte giusta, è un leader. Vuole mettere insieme questa squadra di eroi e portare pace nel mondo. Ha una bussola morale molto netta che verrà messa a dura prova da Black Adam.

trailer italiano di Black Adam

Il mistico Dr. Fate, contraddistinto dall’elme color oro, invece il regista dice che si scontrerà con Black Adam su un altro livello:

Il suo superpotere, oltre la magia, è il carisma. Fate non può battere fisicamente Adam ma può parlargli. C’è bisogno di un attore speciale per interpretare un personaggio del genere, una leggenda. Il Dr. Fate è molto potente e solo un attore come Pierce Brosnan può interpretare qualcuno di potente senza strafare. L’ha fatto in una maniera davvero sottile. Voglio dire è una delle persone più cool del mondo, è stato James Bond! Come persona è magnetico, affascinante.

trailer italiano di Black Adam

A proposito di Black Adam

Vi riproponiamo il trailer di Black Adam mostrato al San Diego ComiCon 2022:

Questa è la trama:

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson. Il cast include anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie’s Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets , Euphoria) come Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) nel ruolo di Adrianna Tomaz, e Pierce Brosnan (Mamma Mia!) in quello di Doctor Fate. Completano il team di interpreti Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, i cui ruoli sono ancora sconosciuti a pochi mesi dall’uscita nelle sale di Black Adam, fissata per il 20 ottobre 2022. Se vi interessa il personaggio di Black Adam, su Amazon potete acquistare il fumetto Ascesa e caduta di un impero.