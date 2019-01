Hellboy 2019, ecco il trailer italiano del reboot

Se fremete per vedere il reboot di Hellboy al cinema e il 12 aprile vi sembra ancora lontano, e se non masticate troppo l’inglese e non siete quindi riusciti a godervi il primo trailer ufficiale uscito prima di Natale, c’è una buona notizia per voi: è infatti disponibile la versione italiana del trailer, con un montaggio solo leggermente differente ma senza sostanziali novità contenutistiche.

Resta quindi il colpo di scena finale con il Nostro che emerge con tanto di palco di corna intatto e corona di fuoco, evento che lascia presagire una storia davvero apocalittica. L’unica sensazione, non del tutto positiva, riguarda la localizzazione italiana del film, in cui l’efficacia delle battute sembra un po’ depotenziata rispetto alla versione inglese.

Vedremo se è solo una sensazione o una realtà di fatto, tenendo però presente che il film ha ricevuto già diverse critiche dai fan nei primi screen test fatti dal produttore per saggiarne l’impatto, ma è anche vero che c’è stato tutto il tempo per girare eventuali scene aggiuntive o sostitutive e rimontare alcune sequenze del film.

Ricordiamo che il film non è un sequel ma un vero e proprio reboot della saga diretta da Guillermo del Toro, proponendosi anche come una rilettura fedele dell’originale fumetto degli anni ’90 di Mike Mignola, che presentava molti momenti comici e battute a raffica (come del resto faceva però anche il film di Del Toro). Nei panni del protagonista ci sarà David Harbour (Stranger Things), affiancato da attori come Milla Jovovich, Ian McShane (Deadwoods, American Gods) e Daniel Dae Kim (Lost), mentre il film è diretto dallo specialista horror Neil Marshall (The Descent).