Helstrom: svelato il cast della serie TV

Helstrom è la nuova serie di Hulu dedicata all’omonimo personaggio dei Marvel Comics, e nonostante ancora non si abbia una data per la messa in onda, è stato annunciato il cast completo, completo di descrizione dei personaggi che verranno inseriti.

Tom Austen (“Grantchester”, “I Borgia”) interpreterà Daimon Helstrom un professore di etica che lavora anche come esorcista che non pretende di salvare il mondo; semplicemente spera di poter aiutare alcune delle persone a lui più care. Nella sua battaglia contro il “mondo nascosto”, Daimon è determinato a combattere i demoni e non si fermerà fino a quando non saranno sconfitti.

Sydney Lemmon (“Succession”, “Fear The Walking Dead”) interpreterà Ana Helstrom. Agli occhi di tutti gestisce una casa d’aste di successo, ma quello che più le interessa è dare la caccia a coloro che fanno del male agli altri. Traumatizzata da bambina dal padre, Ana vuole liberare il mondo da tutte le figure che le ricordano quella paterna.

I due saranno affiancati da Elisabeth Marvel, che interpreterà la madre dei due, Victoria Helstrom, plagiata dai demoni e rinchiusa in un istituto psichiatrico; ci sarà poi Robert Wisdom nel ruolo di Caretaker, un guardiano esperto dell’occulto; June Carryl nei panni della Dottoressa Louise Hastings, una psicologa con una forte fede, ma dalla mente aperta, che lavora dove è rinchiusa Victoria; Ariana Guerra che interpreterà Gabriella Rosetti, mandata dal Vaticano per aiutare Daimon con i riti di esorcismo; Alain Uy nel ruolo di Chris Yen, migliore amica di Ana.

“Siamo stati davvero fortunati ad ottenere un cast così carico di talento”, ha dichiarato lo showrunner Paul Zbyszewski. “Fin dall’inizio, che avremo avuto bisogno di un gruppo di attori con molte sfaccattature, in grado di rappresentare ogni sfumatura che qualsiasi show Marvel promette di mettere in scena, dal thriller drammatico alla commedia, all’azione. Sarà davvero divertente vederli lavorare.”