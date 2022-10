Henry Cavill ha spiegato la sua “ricarica delle braccia” in Mission: Impossible – Fallout del 2018 (potete acquistarlo qui su Amazon). Il sesto film della serie ha riportato la star del franchise Tom Cruise nei panni dell’agente del FMI Ethan Hunt e ha introdotto il personaggio di Cavill, l’agente della CIA August Walker.

Durante un’apparizione al podcast Happy Sad Confused, Cavill ha spiegato le origini della sua “ricarica delle braccia” nel combattimento in bagno, che sarebbe poi diventato virale.

Henry Cavill spiega l’origine della sua “ricarica delle braccia” in Mission Impossibile: Fallout

Nella scena, il personaggio di Cavill sembra ricaricare le braccia pompandole prima di sferrare un pugno. Henry Cavill ha spiegato che si è trattato di una sua esigenza, dovuta alla stanchezza muscolare. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni:

“In realtà era perché dovevamo: era una scena di combattimento piuttosto intensa, in realtà l’abbiamo girata per circa tre settimane, che è un tempo molto lungo rispetto a cose come The Witcher, in cui abbiamo un giorno. E tutto inizia a diventare piuttosto dolorante dopo un po’, perché ci sono molti movimenti ripetitivi. E i tendini connettivi dei miei bicipiti stavano diventando doloranti, quindi ho dovuto riscaldarli prima di tirare pugni. Letteralmente, farei per scaldarli, e l’ho fatto una volta, e ho pensato: ‘Oh, Dio, probabilmente sembrava davvero stupido, non posso credere di averlo fatto.’ E ho detto: ‘Oh, scusa McQ [il regista Christopher McQuarrie, N.d.R.), la rifaccio”, e lui ha detto: ‘Perché non hai fatto quella cosa? È stata davvero buona’. E io ero tipo: ‘È stato bello?’ E lui ha detto: ‘Sì! Sicuramente, fallo.’ E l’abbiamo fatto”.

Henry Cavill e la sua “ricarica delle braccia” è diventata in poco tempo un meme di Internet, ed è entrato nella storia della cultura pop come un divertente riferimento all’immersivo e impegnativo combattimento che vede come protagonista Henry Cavill. In effetti, la “ricarica delle braccia” aggiunge un tocco di realismo a tutta la scena di combattimento proprio perché, come afferma lo stesso Cavill, è utile per scaldare i muscoli, oltre che per aggiungere un tocco personale e intimidatorio a tutto il combattimento che segue.