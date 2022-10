Durante il Tudum Event, il creatore di The witcher: Blood Origin ha affermato che quanto vedremo nel prequel si rifletterà nella serie originale. Declan De Barra, creatore della serie, durante l’evento ha spiegato come il prequel andrà ad influenzare la serie principale.

The Witcher: Blood Origin, ecco come influenzerà la serie originale

Ad una delle domande che gli sono state poste dalla stessa Netflix, lo showrunner ha così risposto:

Blood Origin porterà sullo schermo alcuni personaggi molto amati dai fan, e che sono al centro di alcuni degli ultimi libri della serie The Witcher. Alcuni oggetti trovati e alcune scoperte fatte in questo mondo verranno svelate nelle ultime stagioni di the Witcher e avranno un impatto critico sulla trama.

E a proposito di personaggi, proprio pochi giorni fa Michelle Yeoh ha parlato di Scian, l’elfa guerriera che interpreterà nella serie. De Barra ha anche aggiunto che le due serie saranno legate anche ad un livello più “sottile”:

Io, i produttori e Lauren Schmidt (creatrice della serie originale e produttrice esecutiva di questo prequel nda) abbiamo passato molto tempo a seminare nuovi easter eggs e a risolverne molti altri disseminati tra gli episodi dell’altra serie. Stiamo tessendo una trama che si dipana lungo migliaia di anni”

Cosa esattamente voglia dire è probabile che lo scopriremo solo guardando The witcher: Blood Origin. La serie conterà quattro episodi (inizialmente ne erano previsti sei), sarà ambientata oltre mille anni prima del periodo in cui si muove il personaggio interpretato da Henry Cavill e tratterà uno degli eventi più importanti (se non il più importante) del mondo creato da Sapkowski: la congiunzione delle sfere.

The witcher: Blood Origin sarà disponibile su Netflix a partire dal 25 dicembre. E voi avete qualche personale teoria su come gli eventi narrati in The witcher: blood origin potrebbero influenzare la prima serie dedicata ai cacciatori di mostri? In caso fatecelo sapere nei commenti