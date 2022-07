HeroQuest è pronto a condurvi in nuove avventure grazie all’espansione Frozen Horror. L’espansione del mitico gioco da tavolo sarà messa in commercio dal 5 settembre 2022, tuttavia già da oggi è possibile preordinarlo, in modo da non lasciarsi scappare la propria copia.

HeroQuest – Frozen Horror: i dettagli

Il ritorno della nuova edizione di HeroQuest ha entusiasmato gli appassionati di giochi di tutte le età che con questa nuova edizione dalla grafica e dal gameplay aggiornato, hanno potuto calarsi nuovamente nei panni di coraggiosi eroi in esplorazione di pericolosissimi dungeon. Ora l’avventura potrà proseguire con Frozen Horror, una nuova espansione, che immergerà i giocatori nelle atmosfere glaciali delle Terre del Nord, contro la minaccia del Terrore di Ghiaccio.

La nuova espansione di HeroQuest si preannuncia come un’esperienza avventurosa in grado di garantire ore e ore di gioco entusiasmante, sia in compagnia che in solitario. HeroQuest – Frozen Horror sarà un contenuto dal livello di difficoltà piuttosto complesso, per questo motivo i giocatori dovranno fare della collaborazione e del gioco di squadra la propria arma principale, in modo da sopravvivere alle insidie che si annidano nei mortali dungeon delle Terre di Ghiaccio.

Frozen Horror amplierà ancora di più le già numerose missioni disponibili nel Sistema Base, con ulteriori 10 Imprese contenute nel nuovo Libro delle Imprese di questa espansione, che saranno divise in missioni in solitaria per il Barbaro, missioni affrontabili con i quattro eroi del Sistema Base e un’epica doppia missione finale che concluderà l’incessante lotta tra il bene e il male.

Non solo avventure però, Frozen Horror sarà accompagnato da 21 nuove miniature (Terrore di Ghiaccio, Barbaro, 12 Mercenari, 3 Gremlin dei Ghiacci, 2 Orsi Polari e 2 Yeti), 2 porte dei sotterranei, 35 carte di gioco, 3 fogli di tasselli in cartone, 6 dadi da combattimento, 2 dadi di movimento, un blocco delle schede dei personaggi e le istruzioni del gioco.