Parlando di Sky Italia, e della sua nuova line-up 2022, la prossima stagione mirata all’i trattenimento vedrà la nascita e la prosecuzione di alcuni importanti progetti inediti e familiari. Tutto all’insegna dell’intrattenimento e delle future modalità di fruizione di questo da parte del pubblico. Evoluzione quindi, innanzitutto, nella visione di tutti i nuovi contenuti in arrivo per gli abbonati, i quali potranno tranquillamente scegliere di muoversi nel vasto catalogo in costruzione e precedente come meglio crederanno. Immediatezza e disponibilità, disegneranno il panorama che con questa line-up ritorna disponibile sia on demand che attraverso il portale NOW, con un occhio di riguardo per i fruitori storici, e soprattutto un’attenzione specifica a tutte le nuove generazioni.

Nel corso della presentazione della nuova line-up 2022 di Sky Italia, in cui sono intervenuti alcuni dei più noti volti attualmente al timone come Antonella d’Errico (Executive Vice President Programming Sky Italia) e Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios Italy & Germany) i punti verso il futuro sono stati chiariti fino in fondo. Parlando delle metodologie fruitive contemporanee, il nuovo palinsesto non terrà conto soltanto della qualità generale, sfruttando le eccellenze artistiche presente nei ranghi Sky, ma anche di tutti i passi in avanti e trasformazioni che il mondo dell’intrattenimento contemporaneo ha fatto, e continuerà a fare. Una presa di posizione verso l’orizzonte rispetto al passato, quindi, vedrà scendere in gioco i prodotti mostrati e in arrivo sul piccolo e grande schermo, dimostrando ancora una volta un dinamismo artistico fuso alle grandi possibilità di studio verso il pubblico degli abbonati.

Sky line-up 2022

Tanti nuovi prodotti in questa line-up 2022 di Sky Italia, le serie tv Original e non

Fra gli annunci più interessanti nel corso della presentazione della nuova line-up 2022 di Sky Italia troviamo sicuramente “Hanno ucciso l’Uomo Ragno, la vera storia degli 883”, una dramedy Sky Original, prodotta da Sky e Groenlandia. Alla regia troviamo Sydney Sibilia (prima regia televisiva), derivante dalla sua penna e da quella di Chiara Laudani, Francesco Agostini e Giorgio Nerone. La serie tv, di cui ancora non conosciamo la precisa uscita, tratterà la storia dietro alle origini del suddetto celebre gruppo musicale. Al centro di tutto quindi il progetto musicale degli 883, creato all’epoca da Max Pezzali e da Mauro Repetto, e l’impatto che ha avuto sulla generazione degli anni ’90. Il tutto sarà disponibile esclusivamente su Sky e su NOW. Un’altra serie Sky Original interessante e in arrivo nel 2023 sarà Call My Agent Italia, diretta da Luca Ribuli e scritta da Lisa Pur Sultan. Prodotta da Sky e Palomar. Si tratta di una storia al cui centro troveremo un’agenzia di attori del panorama cinematografico e dell’intrattenimento italiano, sfruttata per gettare più di una riflessione dissacrante su un settore che sembra brillare, nascondendo parecchio. Un grande cast (Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti, Paolo Sorrentino) al centro di una storia tutta da scoprire.

Fra le serie tv riconfermate da Sky Italia per questa line-up 2022, invece, troviamo Petra, con la sua seconda stagione in arrivo dal 21 settembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW, I Delitti del Bar Lume, con tutta una serie di nuove storie in arrivo prossimamente, e molte altre. Fra le novità troviamo Django, serie tv in arrivo nel 2023 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Una storia che come suggerisce il titolo stesso attinge dal classico western di Stefano Corbucci e lo trasforma in una inedita serie tv in 10 episodi, prodotti da Sky e CANAL +. Alla regia di Django e come anche direttrice artistica troviamo Francesca Comencini, mentre nel ruolo del protagonista Mathias Schoenaerts.

Parlando, invece, delle serie tv evento, Sky Italia propone ai suoi abbonati House of the Dragon, in arrivo in contemporanea con l’America a partire da questo 22 di agosto su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Questo prequel del Trono di Spade andrà a raccontare la storia di Westeros che ancora nessuno conosce, approfondendo le dinamiche di una famiglia a lungo raccontata e in seguito spazzata via: i Targaryen. Tornando alle conferme abbiamo invece The Blacklist che torna con la sua nona stagione dal 17 luglio su Sky Investigation, la seconda stagione di The Equalizer, dall’11 settembre sempre sullo stesso canale, la seconda stagione di Gangs of London in arrivo questo autunno su Sky Atlantic, la terza stagione di His Dark Materials per quest’anno, sempre su Sky Atlantic. Un rande ritorno per Sky è rappresentato da Il grande gioco, serie tv al cui centro troviamo Francesco Montanari (ritorno storico in casa Sky Italia) impegnato in una storia tutta sul calcio e sul calciomercato, prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Fabio Resinaro. Sempre a proposito di ritorni, ritroviamo anche Marco Bocci con Unwanted, serie Sky Original che si sviluppa lungo la tematica dell’immigrazione illegale.

La nuova line-up 2022 di Sky Italia, il cinema

Parlando invece del cinema, durante questa line-up 2022 di Sky Italia sono stati presentati alcuni prodotto originali e non piuttosto interessanti. Cominciamo con Rosanero, nuovo film prodotto per Sky da Vision Distribution e 11 marzo film. Diretto da Andrea Porporati, la sua trama si sviluppa come una sorta di favola contemporanea in cui gli equivoci si trasformeranno in un vero e proprio scambio d’identità dalle tinte comiche. Al centro della storia troviamo Salvatore Esposito (il quale ha partecipato alla stesura del soggetto insieme al regista) e la piccola Fabiana Martucci. Il tutto arriverà prossimamente su Sky Cinema e su NOW, costituendo un insieme di un centinaio di titoli Sky Original sia Italiani che internazionali proposti per quest’anno. Non soltanto storie nuove ovviamente, anche pellicole che hanno riscosso successo in sala come: Spiderman: No Way Home, Cry Macho, C’era una volta il crimine Uncharted, Matrix: Resurrection, Belfast e molti altri.

Intrattenimento e programmi

Sky Italia ovviamente non è soltanto cinema e serie tv ma anche intrattenimento, parlando della nuova line-up 2022 non si è potuta non menzionare la visione verso il mondo dell’intrattenimento, e verso quello che ci riserverà. Su Sky Uno abbiamo le grandi conferme che ci si aspettava, con il ritorno di X Factor e MaterChef Italia, lucidati per bene e pronti a colpire nuovamente al cuore il loro pubblico. Figlio di un enorme e precedente successo è riconfermato anche Pechino Express con tante nuove sorprese. Le conferme sono comunque tornate anche per programmi come Quattro Matrimoni, 4 ristoranti, 4 hotel e Cucine da Incubo. Diversificando le proposte, Sky Italia ha deciso di puntare nuovamente anche sui canali Sky Arte (che ora ha compiuto 10 anni) e Sky Documentaries, proponendo un insieme di prodotti maggiormente incentrati sulla valorizzazione concettuale e sulla ricercatezza anche storica (The Princess, il documentario su Lady Diana, ne è un esempio). A suggellare questo dinamismo creativo e produttivo troviamo il canale Sky Nature e il suo palinsesto dedicato agli manti della natura e dell’esplorazione.