How I Met Your Father: rivelata la data d’uscita

How I Met Your Father è lo spin-off di How I Met Your Mother, celebre sitcom andata in onda dal 2005 al 2014. Le voci della sua uscita erano già diffuse da molto tempo e ora, finalmente, abbiamo una data d’uscita! La serie sarà presentata in anteprima su Hulu e Star il 18 gennaio 2022.

How I Met Your Father: ciò che sappiamo sulla serie

How I Met Your Father sarà scritta e prodotta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, co-sceneggiatori di This is Us. Craig Thomas e Carter Bays, creatori di How I Met Your Mother, torneranno a bordo di questo progetto nelle vesti di produttori esecutivi.

Hilary Duff, produttrice e star della serie, interpreterà una donna di nome Sophie che racconterà a suo figlio di come abbia incontrato il padre nel 2021, anno in cui assieme alle sue amiche si trova a dover fare i conti con le sfide della vita e con le numerose app che hanno cambiato il modo di approcciarsi all’altro sesso e innamorarsi.

Questo l’annuncio dell’uscita:

We couldn't keep you waiting any longer… 🤐 How I Met Your Father is coming January 18, only on @Hulu! #HIMYF pic.twitter.com/lfK6sVrQJQ — How I Met Your Father (@HIMYFonHulu) November 17, 2021

Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment, quando è stato annunciato lo show ha detto:

“How I Met Your Mother continua a essere una delle commedie più innovative e amate della televisione. Isaac ed Elizabeth hanno un approccio ispirato a questa nuova versione che onora ciò che Carter e Craig hanno creato con l’originale e sposta il franchise in avanti. Isaac ed Elizabeth hanno dimostrato di essere ricchi narratori e grandi partner per noi di Hulu Originals e per tutta la famiglia di The Walt Disney Company. Insieme alla passione e all’energia contagiosa che Hilary porta in ogni ruolo che assume, non vediamo l’ora di vestirci e portare al pubblico How I Met Your Father.”

Hilary Duff ha aggiunto:

“Sono stata incredibilmente fortunata nella mia carriera a interpretare alcuni personaggi meravigliosi e non vedo l’ora di assumere il ruolo di Sophie. Come grande fan di How I Met Your Mother, sono onorata e anche un po’ nervosa che Carter e Craig si fidino di me con il seguito del loro bambino. Isaac ed Elizabeth sono brillanti, e non vedo l’ora di lavorare con loro e con tutto il loro genio. Sto solo facendo il fangirling per unirmi alle famiglie Hulu Originals e 20th. Mi rendo conto che queste sono grandi scarpe da riempire e sono entusiasta di infilare i miei 6 ½ lì dentro!”

Oltre a Hilary Duff nel ruolo di Sophie, How I Met Your Father ha come protagonisti Kim Cattrall nel ruolo di una Sophie più vecchia, Chris Lowell nel ruolo di Jesse, Francia Raisa nel ruolo di Valentina, Josh Peck nel ruolo di Drew e altri.

Fan di How I Met Your Mother? Recuperate Il playbook. Semplici strategie per conquiste leggendarie. Il vero libro di How I met your mother disponibile su Amazon!