La voce era nell’aria da tempo, ma l’ufficialità è arrivata soltanto oggi. How I Met Your Mother, celebre sitcom andata in onda dal 2005 al 2014, continuerà con una serie sequel intitolata How I Met Your Father. Sarà prodotta in esclusiva per Hulu e vedrà Hilary Duff nei panni della protagonista.

La nota attrice interpreterà una donna di nome Sophie che racconterà a suo figlio di come abbia incontrato il padre nel 2021, anno in cui assieme alle sue amiche si trova a dover fare i conti con le sfide della vita e con le numerose app che hanno cambiato il modo di approcciarsi all’altro sesso e innamorarsi.

La serie sarà scritta e prodotta da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, co-sceneggiatori di This is Us. Craig Thomas e Carter Bays, creatori di How I Met Your Mother, torneranno a bordo di questo progetto nelle vesti di produttori esecutivi. Al momento non è ancora chiaro come questa nuova serie sarà interconnessa con quella originale.

Arriva la serie sequel di How I Met Your Mother: si chiamerà How I Met Your Father

Intervistata ai microfoni di Variety, Hilary Duff si è dichiarata una grande fan di How I Met Your Mother, affermando di essere onorata ed emozionata di poter espandere l’arco narrativo di una delle serie più amate degli ultimi anni. Un compito difficile, ma che cercherà di portare a termine al meglio.

Per lei si tratta di un impegno televisivo importante, che arriva dopo la cancellazione del revival di Lizzie McGuire per via di alcune divergenze creative con Disney Plus.

Non è la prima volta che si parla di un sequel della serie. Nel 2013, infatti, CBS aveva ordinato un pilot di How I Met Your Dad con Greta Gerwig, ma non fu mai realizzato.

In attesa di nuovi dettagli sul sequel di How I Met Your Mother, vi consigliamo di recuperare il playbook di Barney Stinson (Neil Patrick Harris), uno dei mattatori assoluti della serie originale. Un libro che stuzzica su come effettuare conquiste leggendarie con semplici strategie. Potete trovarlo, a un prezzo accessibile, cliccando qui.