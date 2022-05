How I Met Your Father, il tanto atteso sequel spin-off dell’acclamata How I Met Your Mother, è finalmente approdata in terra nostrana. Dallo scorso 11 maggio, infatti, potete trovare tutti gli episodi di questa frizzante e divertente serie TV su Disney Plus, nella sezione Star Original. Non perdete tutte le novità dell’ampio catalogo della piattaforma streaming in arrivo a maggio.

Dalla produzione di Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, in collaborazione con gli storici produttori della serie originale Carter Bays e Craig Thomas, How I Met Your Father saprà divertirvi per tutti e 10 gli episodi della prima stagione, senza però riciclare in modo spropositato le tematiche della serie dalla quale è stata ispirata, creando un ottimo connubio tra tematiche nuove e attuali e riferimenti a fatti e personaggi iconici di HIMYM.

Vi avevamo già anticipato qualcosa nella recensione dei primi 4 episodi in anteprima e, dopo la visione della serie completa, la nostra opinione in merito non è assolutamente cambiata in alcun modo, anzi, la serie si riconferma fresca e innovativa, caratteristiche che traspaiono episodio dopo episodio e che sicuramente riusciranno a catturare la vostra attenzione.

How I Met Your Father, la trama

La sinossi recita: “In un futuro prossimo, Sophie (Kim Cattrall) sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta lo spettatore nel passato, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti”.

Ma queste poche righe non possono sintetizzare tutti i concetti racchiusi in How I Met Your Father: siamo nel 2050, anno che rappresenta il presente della serie e Sophie racconta al figlio, attraverso una videochiamata, la storia di come ha conosciuto suo padre partendo dal 2021, anno in cui la protagonista avrebbe compiuto 30 anni. Tuttavia, prima di arrivare alla conclusione del racconto, Sophie ripercorrerà il suo passato ricordando tutti gli incontri, le storie d’amore, le vicende vissute da una giovane sé stessa, interpretata da una brillante Hilary Duff, proprio come Ted nella serie originale.

Come avevamo sottolineato nel precedente articolo dedicato ad How I Met Your Father, se la ricerca dell’amore ai tempi di Ted, protagonista di HIMYM, era difficile, attualmente la difficoltà diventa maggiore e più frenetica, in un’epoca nella quale app di incontri, tecnologie e distrazioni di ogni genere deviano i percorsi di tutte le persone alle prese con la ricerca del proprio partner per la vita.

Proprio come nella divertente sitcom madre di questo spin-off, vedremo un’alternanza di narrazione tra gli avvenimenti del passato e quelli del presente, percorrendo un lungo cammino che sicuramente vi intratterrà per diverse stagioni prima di scoprire l’identità del fantomatico padre del figlio di Sophie.

Una serie fresca che tratta tematiche attuali

Seppure i punti chiave del brand rimangano invariati, anche se con qualche modifica o aggiunta, How I Met Your Father si presenta come una sitcom fresca, giovane e dalle tematiche molto attuali: se prima il fulcro degli avvenimenti era concentrato sulla ricerca dell’amore ideale, un partner che fosse la metà della propria mela, anche in questo spin-off si riconferma questa caratteristica con l’aggiunta di tematiche e personaggi LGBTQ+, per caratterizzare e immedesimare al meglio i personaggi nell’attuale società, caratteristica che nella serie originale era trattata con minore importanza.

Oltre per l’innovativo cast, formato da Kim Cattrall (che sicuramente ricorderete nel ruolo di Samantha nella famosa serie Sex and the City, Hilary Duff, Chris Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran e con la partecipazione speciale di Leighton Meester (Blair, Gossip Girl) e Josh Peck (Drake, Drake & Josh), How I Met Your Father spicca soprattutto per l’attualizzazione delle situazioni e degli avvenimenti e anche per il fatto di non essere la brutta copia della serie originale dalla quale è stata tratta ispirazione: la tecnologia fatta di smartphone, social network, app di incontri e servizi di car sharing si fondono alla perfezione con le scene di ricerca dell’amore tipiche alla HIMYM.

Nonostante ci fosse il timore che i nuovi personaggi potessero risultare come delle rielaborazioni scadenti dei precedenti protagonisti e le aspettative nei confronti di questa serie tv non fossero delle più rosee, i produttori hanno saputo rielaborare storia e personaggi protagonisti in modo da non scimmiottare la serie originale, regalando allo spettatore una storia nuova, anche se dai toni più coloriti e volgari, se vogliamo, e godibile nel pieno delle possibilità anche da coloro che non hanno mai affrontato la visione delle 9 stagioni di HIMYM, nonostante i riferimenti in questo spin-off siano tanti e molto chiari per gli appassionati della serie.

Come anticipato nell’articolo dedicato all’anteprima dei primi 4 episodi di How I Met Your Father, questa sitcom è partita con il freno a mano tirato: dopo parecchie peripezie legate ad altri progetti dei produttori durante la lavorazione della serie tv Disney Plus e dai vari stop dovuti al periodo di pandemia globale di Covid-19, che ha comportato bruschi arresti nel corso della produzione, il 21 aprile 2021 viene annunciata la ripresa dello sviluppo del progetto di questo spin-off per merito di Hulu: negli Stati Uniti la prima stagione della serie è un’esclusiva di questa piattaforma e i primi 10 episodi della prima stagione, dalla durata di circa 25 minuti ciascuno, vedono la luce dal 18 gennaio 2022, mentre in Italia sono approdati nella sezione Star Original di Disney Plus dallo scorso 11 maggio.

Nonostante questi alti e bassi, comunque, la serie tv spin-off, anche se non acclamata dalla critica, con un punteggio davvero basso su metacritic, è stata rinnovata per una seconda stagione, come suggerisce anche l’ultimo episodio di questa prima stagione: dare una seconda chance a una serie tv con un bagaglio emotivo di 9 lunghi anni sembrava quasi d’obbligo, dato che non si possono narrare così tanti avvenimenti in una piccola manciata di episodi. Arrivati a questo punto, siamo davvero curiosi di vedere come si evolveranno le vicende dei nuovi protagonisti di How I Met Your Father e non vediamo l’ora di affezionarci a loro come è stato per i loro predecessori.

Conclusioni

La riflessione che ci si propone alla fine di questa prima stagione rimane sempre la stessa: é davvero così difficile trovare l’amore in questi tempi frenetici, dettati da distrazioni e relazioni instabili e senza limitazioni? A questa domanda purtroppo non sappiamo rispondere perché è indubbiamente una riflessione soggettiva, ma mentre cercate una risposta a questo quesito, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa prima stagione di How I Met Your Father.

