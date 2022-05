Mancano pochi giorni all’arrivo su Disney Plus di una delle serie TV più attese di questo 2022: How I Met Your Father. Si tratta dello spin-off del cult How I Met Your Mother, sitcom che per 9 stagioni ha intrattenuto e divertito tutti noi con le vicende di Ted, i suoi amici e la sua ricerca infinita dell’anima gemella. Scritta e prodotta da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, affiancati da Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman e Adam Londy, gli storici produttori della serie originale, How I Met Your Father narrerà le vicende della protagonista Sophie, interpretata da Hilary Duff, nelle vesti anche di produttrice della serie. Grazie a Disney Plus abbiamo avuto l’opportunità di vedere i primi 4 episodi in anteprima di How I Met Your Father in esclusiva.

Vi ricordiamo che i 10 episodi della prima stagione della serie saranno tutti disponibili su Disney Plus da mercoledì 11 maggio. Per le altre novità del mese di maggio 2022 recuperate il nostro articolo dedicato.

How I Met Your Father, anteprima della nuova sitcom Disney Plus

“In un futuro prossimo, Sophie (Kim Cattrall) sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta lo spettatore nel passato, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti”. Questa è la sinossi di How I Met Your Father.

How I Met Your Father

Ci troviamo nell’anno 2050, quello che risulta essere il presente della serie: Sophie racconta al figlio tramite una videochiamata di come ha conosciuto suo padre nel 2021. Tuttavia, prima di arrivare all’epilogo del racconto, Sophie ripercorrerà il suo passato ricordando tutti gli incontri, le storie d’amore, le vicende vissute da una giovane sé stessa (Hilary Duff) con i suoi amici a partire dai suoi 30 anni. Indubbiamente, la trama è molto simile alla serie originale dalla quale è tratta questa serie tv spin-off, ma è anche vero che se la ricerca dell’amore ai tempi di Ted, protagonista di HIMYM, era complessa, attualmente la difficoltà diventa maggiore e più frenetica, in un’epoca nella quale app di incontri, tecnologie e distrazioni di ogni genere deviano i percorsi di tutte le persone alle prese con la ricerca della propria metà della mela.

Proprio come nella serie originale, vedremo un’alternanza di narrazione tra gli avvenimenti del passato e quelli del presente, percorrendo un lungo cammino che sicuramente ci intratterrà per diverse stagioni prima di scoprire l’identità del padre del figlio di Sophie.

How I Met Your Father: freschezza e attualità dello spin-off

I primi 4 episodi di How I Met Your Father risultano freschi, giovani e attuali: la serie, infatti, si presenta già in modo diverso rispetto a quella originale, presentando caratteristiche dei tempi nei quali stiamo vivendo, caratterizzati da smartphone, app di incontri, videochiamate e servizi di car sharing. I punti chiave del brand però rimangono invariati, seppure con qualche modifica o aggiunta: la sigla iniziale, il gruppo di amici, il “solito” bar, le vicende che, anche se modernizzate e attuali, rimangono per lo più molto simili a quelle della serie originale e l’introduzione di personaggi e tematiche lgbtq+ che rendono il tutto più vicino ai tempi che stiamo attualmente vivendo.

How I Met Your Father

Trattandosi di uno spin-off, How I Met Your Father risulta godibile anche per quegli spettatori che non conoscono le vicende della serie originale, anche se ammettiamo che i riferimenti alla vecchia serie sono molteplici, specialmente per quegli appassionati che negli anni si sono affezionati a questo brand. Questa volta, invece di vedere i volti dei figli, ne ascoltiamo solo la voce perché la narrazione viene caratterizzata da scene nelle quali vediamo Sophie sorseggiare un bicchiere di vino mentre racconta al figlio, attraverso una videochiamata, le altalenanti vicende, ma il fulcro rimane ben legato alla serie originale.

How I Met Your Father è probabilmente il giusto modo in cui dovrebbe essere trattato uno spin-off: tanta modernizzazione e altrettanti riferimenti danno luogo a una sitcom divertente e leggera, godibile e abbastanza fluida, anche se ne sconsigliamo la visione a un pubblico troppo giovane un po’ a causa del linguaggio più colorito e delle molteplici allusioni, caratteristiche che nella serie originale erano meno presenti e più vaghe. Tutto sommato, però, la serie risulta davvero carina: una di quelle classiche serie tv che fanno da sottofondo durante la cena o in momenti nei quali si ha bisogno di leggerezza e spensieratezza.

How I Met Your Father

Uno spin-off un po’ sfortunato

Il 14 dicembre 2016 viene annunciato che i due produttori, Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, stavano finalmente lavorando a una loro versione di questo spin-off, precedentemente cancellato, affiancati dagli storici produttori della serie originale Carter Bays e Craig Thomas, che questa volta ricoprivano il ruolo di produttori esecutivi. Qualche mese dopo, più precisamente a marzo del 2017, la produzione subisce un brusco arresto a causa di un progetto di maggiore importanza di Aptaker e Berger, e dunque il progetto di How I Met Your Father viene messo in secondo piano per poi essere abbandonato definitivamente da lì a breve.

Fortunatamente, dopo ben 4 anni senza alcuna informazione, il 21 aprile 2021 viene annunciata la ripresa dello sviluppo del progetto di questo spin-off, sempre con Aptaker e Berger alla produzione, per merito di Hulu: infatti negli Stati Uniti la prima stagione della serie è un’esclusiva di questa piattaforma e i primi 10 episodi, dalla durata di circa 25 minuti ciascuno, vedono la luce dal 18 gennaio 2022.

How I Met Your Father

Le critiche al lancio della serie, però, non furono molto positive, raggiungendo un voto di 48 su 100 su Metacritic, ma la produzione decise che era troppo presto per abbandonare un progetto che poteva diventare longevo come la serie originale dalla quale prende spunto questo spin-off, così How I Met Your Father viene rinnovata per una seconda stagione, d’altronde le serie tv longeve non possono essere giudicate solo da una decina di episodi e noi vogliamo credere che, anche se si tratta di uno spin-off, possa raggiungere il grado di notorietà che HIMYM ha raggiunto dal 2005 al 2014 con ben 9 stagioni ricche di colpi di scena ed eventi entusiasmanti.

Conclusioni

How I Met Your Father

In conclusione, How I Met Your Father merita senza ombra di dubbio una chance, specialmente perché fa riflettere su una tematica molto importante: è davvero così difficile trovare l’amore in quest’epoca tecnologicamente avanzata e ricca di distrazioni, frenesie, pronte a distogliere la nostra attenzione, e senza limitazioni di ogni genere?

