Magic: The Gathering, alla scoperta dei “Secret Lair” (parte 2)

Proseguiamo con la scoperta dei set “Secret Lair” di Magic: The Gathering. Nel precedente articolo abbiamo spiegato cosa sono i Secret Lair di Magic: The Gathering, ma facciamo un brevissimo ripasso sull’argomento: si tratta di set di carte speciali venduti solo per un breve periodo di tempo e caratterizzati da illustrazioni alternative e decisamente fuori dal comune. Ogni set affronta un tema diverso dell’universo di Magic abbracciando argomenti quali le lande, le fate, le figure femminil o…i gattini. Abbiamo già visto e analizzato i primi quattro set Secret Lair usciti sul mercato, vediamo ora le rimanenti produzioni da recuperare e conoscere.

Secret Lair: Explosion Sound

Periodo di vendita: 7-8 Dicembre 2019

Il set contiene:

1 Goblin in Agguato con illustrazione alternativa

1 Tiratore Scelto Goblin con illustrazione alternativa

1 Re dei Goblin con illustrazione alternativa

1 Lacchè Goblin con illustrazione alternativa

1 Scagliaorda Goblin con illustrazione alternativa

Tutte e cinque le carte, se messe una vicino all’altra, creano un unico disegno.

Prezzo: $29.99

Re. Cecchino. Soldato. Attaccabrighe. Bambino. Se hai un problema…se le esplosioni lo risolveranno…e riuscirai a pescarli…forse potrai evocare…questi tipi. Con le nuovissime illustrazioni di Mike Uziel che formano un unico disegno panoramico, queste cinque carte si adatteranno perfettamente al tuo mazzo, al tuo muro o sparse nel cratere fumante che si lasciano alle spalle.

I mazzi Goblin possono diventare letali, complici la moltitudine di creature che possono essere evocate in pochissimo tempo, poichè buona parte dal costo molto basso e la tremenda sinergia che vi è tra esse. Con questo set, potrete dare un tocco sicuramente più scenografico al vostro mazzo Goblin!

Secret Lair: Kaleidoscope Killers

Periodo di vendita: 8-9 Dicembre 2019

Il set contiene:

1 L’Ur-Drago foil con illustrazione alternativa;

1 Signore Supremo dei Tramutanti foil con illustrazione alternativa;

1 Re Mietitore foil con illustrazione alternativa.

Prezzo: $39.99

Aggiorna il tuo mazzo con un design retrò, grazie a questi campioni pluri-cromatici di Commander. Per il giocatore di Magic il cui colore preferito è “Tutti”, il disegnatore di fumetti Justine Jones ha creato una gamma completa di meravigliose opere d’arte, sicuro di far cadere le mascelle ai tuoi amici man mano che i loro punti vita scendono a 0.

I mazzi pluricromatici sono i più difficili da gestire, sopratutto per la difficoltà di pescare al turno giusto il mana del colore necessario in quel momento. Tuttavia, molto spesso le creature che richiedono terre di vari colori per essere evocate sono degli autentici schiacciasassi! Se si riesce a costruire un deck che sia in grado di evocarle in maniera semplice e immediata, di sicuro questo Secret Lair fa al caso vostro.

Secret Lair: OMG Kitties!

Periodo di vendita: 9-10 Dicembre 2019

Il set contiene:

1 Ayrahbo, Ruggito del Mondo foil con illustrazione alternativa;

1 Condottiero Leonid foil con illustrazione alternativa;

1 Mirri, Duellante della Cavalcavento foil con illustrazione alternativa;

1 Frombolieri di Qasal foil con illustrazione alternativa;

1 Regal Caracal foil con illustrazione alternativa;

2 pedine Gatto con illustrazioni alternative.

Prezzo: $39.99

Meow meow meow meow meow meow. Meow meow, meow meow meow meow meow. Meow meow Andrea Radeck, Erica Williams, Jakob Eirich, Allison Carl. Meow meow. Meeeow!

Ebbene si, gattini. Ognuno può decidere di tematizzare il proprio mazzo: chi i Goblin, chi gli Elfi e chi i Gatti. Ovviamente queste carte, con bellissime e carinissime illustrazioni alternative, sono per coloro che vogliono creare combo e sinergie con altre creature feline. Un “must have” per gli amanti dei gatti!

Secret Lair: Year Of The Rat

Periodo di vendita: 27-28 Gennaio 2020

Il set contiene:

1 Rodi-Midollo foil con illustrazione alternativa

1 Ratto del Branco foil con illustrazione alternativa

1 Occhi di Pece, Serva di Oni foil con illustrazione alternativa

5 Colonia di Ratti foil con illustrazione alternativa

Prezzo: $39.99

Preparati ad entrare nell’Anno del Ratto! Conosciuto per essere arguto e intraprendente, l’astuto topo è il primo del ciclo zodiacale. Celebriamo il capodanno lunare del 2020 con otto roditori esaltanti, con opere di JungShan, Fiona Hsieh, Kisung Koh e Jenn Ravenna. Questi adorabili topi infesteranno il tuo mazzo, la tua collezione e il tuo cuore.

L’ultimo Secret Lair reso, per ora, disponibile è stato quello dedicato all’Anno del Topo, secondo il calendario cinese. Stesso discorso anche per coloro a cui piace tematizzare il proprio mazzo. I topi, così come i Goblin, hanno tutti un costo di evocazione piuttosto basso e possono dare del filo da torcere con i loro sciami di creature rapidissime e che possono sbucare sul campo di gioco ad una velocità incredibile. Proprio come i topi veri!

Set appena uscito e non ancora acquistabile online… potrebbe essere un buon investimento metterci le mani sopra!

Questi sono tutti i Secret Lair usciti fino ad ora! Wizards Of The Coast ha già annunciato che i prossimi set saranno “sempre più’ strani e eccezionali”. E ci sentiamo di fidarci, visto che sono riusciti a portare, soprattutto a livello collezionistico, illustrazioni davvero pregevoli, nonchè tematiche davvero folli. Ci auguriamo di avere un anno pieno di Secret Lair incredibili e completamente fuori di testa, direttamente dal mondo di Magic The Gathering!