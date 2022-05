Nel corso delle ultime ore Yoshihiro Togashi, celebre mangaka dietro i successi di Yu degli spettri (Yu Yu Hakusho) e Hunter x Hunter, ha letteralmente sconvolto il mondo manga e anime apparendo su Twitter con un profilo nuovo di zecca la cui autenticità è stata confermata da Weekly Shonen Jump e noti colleghi dopo ben tre anni di pausa, per la precisione da novembre 2018.

Assistente di Togashi sui possibili piani di ripresa di Hunter x Hunter

Togashi descrive il suo profilo come una fonte mediante la quale rivelerà aggiornamenti circa l’andamento del manoscritto (non viene specificato se si tratta effettivamente di Hunter x Hunter, ma per logica dovrebbe così essere) e la didascalia del primo post recita letteralmente: “altri 4 episodi per il momento“.

Assodata la vera appartenenza dell’account al maestro giapponese, assodato che sta effettivamente andando avanti con la produzione, in molti si son chiesti quando il nuovo materiale sarà pubblicato.

A prendere la parola ci ha pensato, sempre online su Twitter attraverso una rete di post con gli appassionati, uno degli assistenti nonché fra i primi a dichiarare l’autenticità della proprietà del profilo al maestro Togashi.

L’utente di Twitter @Togashi_Art ha riassunto la conversazione dell’assistente con gli appassionati evidenziando che, secondo il collaboratore di Togashi, esattamente come le altre ondate di ripresa e di conseguente messa in pausa dalla serializzazione, anche stavolta Shueisha pubblicherà 10 capitoli nuovi quando saranno pronti. Togashi, fra l’altro, scrive appunto che ne mancano 4, pertanto è lecito immaginare che ne abbia già pronti 6 di capitoli.

Aggiungiamo, inoltre, questo metodo permetterà alla casa editrice di pubblicare un nuovo tankobon (solitamente si compongono di 10 capitoli) attualmente fermi al numero 36 (4 ottobre 2018).

An assistant of Togashi’s has confirmed that, as with the several previous batches of HxH chapters, the new ones will release when 10 of them are complete.

Togashi’s “4 Left” implies he has finished 6. https://t.co/V8hZ7eIrjE — Yoshihiro Togashi (冨樫 義博) Art (@Togashi_Art) May 25, 2022

Invitiamo ad attendere comunicati ufficiali da parte di Shueisha o altre fonti ufficiali connesse alla casa editrice prima di prendere il tutto come reale. Chiaramente, non appena avremo a disposizione ulteriori dettagli vi aggiorneremo. Per il momento, ingannando l’attesa, invitiamo a dare un’occhiata ad un riepilogo di quanto è accaduto nella scena manga di Weekly Shonen Jump dall’ultima pausa di Togashi.

Hunter x Hunter: il manga e l’anime

Hunter x Hunter è un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, noto anche per la sua opera precedente Yu degli spettri, serializzato, tra varie pause causate anche dai problemi di salute dell’autore, sul settimanale Weekly Shonen Jump dal 1998.

In Italia il manga è edito da Planet Manga, che ne ha pubblicato tre ristampe.

Nel 1999 Nippon Animation ha prodotto una serie animata in 62 episodi, andata in onda fino al 2001. L’anime è stato trasmesso in Italia su Italia 1 dal 23 gennaio 2007 al 24 gennaio 2008 inizialmente in versione integrale e, dall’episodio 16, intitolato Sasso × Forbici × Cuore, è stata censurata dalla Mediaset a causa di scene e dialoghi un po’ “spinti”.

Alla prima serie hanno fatto seguito, dal 2002 al 2004, tre serie di OVA sempre prodotti dalla stessa compagnia, che riprendono la trama dalla saga di York Shin City, dove era stata interrotta la prima serie, e coprono l’intera saga di Greed Island. In totale gli OVA sono 30 ed essendo stati creati specificamente per il mercato home video, in Giappone, essi non sono mai stati trasmessi su una rete televisiva mentre in Italia sono andati in onda sempre su Italia 1 dal 29 gennaio al 17 maggio 2008.

Madhouse ha creato in seguito una nuova serie, andata in onda dal 2 ottobre 2011 in Giappone sul canale NTV. Essa è un reboot del primo anime più fedele rispetto alla precedente: rinarra infatti tutta la storia della serie precedente e, a partire dall’episodio 76, continua con la parte successiva della trama del manga.

Dal 30 novembre 2021 Prime Video distribuisce per la prima volta il doppiaggio in italiano, a cura di Dynit, dell’adattamento del 2011 con le prime tre stagioni disponibili.