La serie Amazon Prime Video ambientata negli anni ’70 e incentrata sulle vicende di un gruppo di cacciatori di nazisti, si appresta a concludere il suo arco narrativo. Entertainment Weekly ha infatti confermato che la seconda stagione di Hunters, in arrivo sulla piattaforma il 13 gennaio 2023, sarà a tutti gli effetti l’ultima. Torneranno nel cast i protagonisti della prima tra cui Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor e Al Pacino, oltre al debutto di Jennifer Jason Leigh.

Al Pacino e Logan Lerman in Hunters - Courtesy of Amazon Prime Video

La seconda stagione di Hunters sarà l’ultima

Nei nuovi episodi il team di cacciatori si riunirà per dare la caccia, una volta per tutte, a Adolf Hitler (interpretato da Udo Kier), ancora in vita e nascosto in Sud America. David Weil, creatore della serie, ha più volte spiegato che l’utilizzo di Hitler è avvenuto soltanto per dare una sorta di catarsi al popolo ebraico e rendere giustizia in una maniera soddisfacente. Sempre ai microfoni di Entertainment Weekly, David Weil ha dichiarato: “Essendo cresciuto come un ragazzo ebreo a Long Island, ho sempre provato frustrazione e rabbia nel sapere che Hitler non sia mai stato punito per i suoi crimini. Non è mai stato arrestato o ucciso”. La prima stagione, composta da dieci episodi, è arrivata nel 2020 su Amazon Prime Video.

Hunters racconta una storia basata su fatti realmente accaduti e segue diverse bande di cacciatori di nazisti attivi a New York nel 1977 conosciuti come “I Cacciatori”. Il gruppo scopre che centinaia di nazisti vivevano negli Stati uniti e cospiravano per la creazione di un quarto Reich. L’eclettico team dei cacciatori si riunisce proprio per dare caccia e sterminare quanti più nazisti possibile. Hunters è prodotta dalla società di Peele, Monkeypaw Productions e Sonar Entertainment ed è creata dallo sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner Weil, insieme a Toscano.