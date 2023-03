Queen Studios ha presentato in questi giorni la bellissima e imponente statua di Hyoga Cygnus tratto da Saint Seiya meglio conosciuto in Italia come I Cavalieri dello Zodiaco.

Hyoga del Cigno, la stupefacente statua alta 51 cm di Queen Studios

La statua di Hyoga dei Cavalieri dello Zodiaco prodotta da Queen Studios è una figure imponente e dettagliata che cattura perfettamente l’aspetto e la personalità del personaggio. La statica è realizzata in scala 1/6 con i suoi 51 cm d’altezza e realizzata in resina di alta qualità, con una finitura molto dettagliata che cattura le texture e le sfumature nella cloth e dei capelli biondi di Hyoga. La statua rappresenta Hyoga mentre sta sferrando il suo attacco “Polvere di Diamanti”, con una spettacolare scia di ghiaccio e neve che si sprigiona dai suoi piedi. Il cavaliere è rappresentato in una posa dinamica e potente, con una grande attenzione per i dettagli anatomici del corpo e dei muscoli. L’espressione del volto di Hyoga è concentrata e determinata, come se fosse impegnato in un combattimento intenso.

Hyoga (Cristal il Cigno) è uno dei personaggi principali del manga e anime “I Cavalieri dello Zodiaco” (Saint Seiya). È un ragazzo di origine russa, che ha ricevuto l’addestramento per diventare un Cavaliere di Athena. Ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. È un ragazzo molto serio e riflessivo, ma anche molto gentile e compassionevole. Il suo elemento è il ghiaccio e la neve, e i suoi attacchi si basano sulla manipolazione del freddo. Inoltre, è molto abile nel combattimento a distanza, utilizzando spesso il suo attacco più famoso chiamato “Polvere di Diamanti” per colpire i suoi avversari da lontano. Hyoga è anche noto per la sua forte amicizia con i suoi compagni di squadra, soprattutto con il protagonista Seiya. Insieme ai suoi amici, Hyoga combatte contro i nemici della dea Athena per proteggere la Terra e l’umanità.

La statua di Hyoga Cygnus è in preordine dal 18 marzo sul sito ufficiale di Queen Studios al prezzo di 768 dollari, con l’uscita prevista a fine 2023. La statua sarà limitata alle sole 499 copie e al momento è prevista la distribuzione al solo territorio asiatico.

