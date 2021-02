I Cavalieri dello Zodiaco – in arrivo un fumetto francese

Così come altri franchise storici degli anni ’80 e ’90, anche quello de I Cavalieri dello Zodiaco sembra un filone destinato a non esaurirsi mai fra prequel, sequel, storie parallele e rivisitazioni occidentali vedasi l’ultima serie animata targata Netflix.

Tuttavia il progetto che arriverà nel 2022 è decisamente particolare: si tratta di un fumetto realizzato in Francia. Sarà canonico e sarà la prima storia assoluta ufficiale realizzata per il franchise al di fuori del Giappone.

Arco narrativo del Grande Tempio

I Cavalieri dello Zodiaco – il fumetto francese

Il fumetto sarà realizzato da Jérôme Alquié, che si occuperò dei disegni, e da Arnaud Dollen che si occuperà dei testi. Uscirà nella collana Classics di Edition Kana, casa editrice che ha già realizzato fumetti canonici per Captain Harlock (con disegni dello stesso Alquié) arrivati in Italia grazie a Planet Manga e su Goldrake di cui vi avevamo già parlato in questo nostro articolo.

Non si conoscono né titoli né dettagli su questo fumetto de I Cavalieri dello Zodiaco tuttavia Nicolas Ducos, direttore marketing e commerciale di Editions Kana, ha mostrato una primissima immagine promozionale che ci mostra i Cavalieri di Atena con le armature classiche del manga ma con uno stile grafico molto vicino al character design dell’anime.

Eccovela:

I Cavalieri dello Zodiaco in Italia

I Cavalieri dello Zodiaco è la serie anime tratta dal manga Saint Seiya di Masami Kurumada. Il manga è stato pubblicato in Italia prima da Granata Press e poi da Edizioni Star Comics in svariate edizioni. I successivi manga spin-off e prequel sono pubblicati da Planet Manga e J-POP.

Eccovi una breve sinossi della serie:

Durante un periodo di profonda crisi sulla Terra, la giovane Lady Isabel, reggente della Grande Fondazione, organizza un torneo per decidere chi tra i dieci Cavalieri sia il più valente e coraggioso. Secondo un’antica leggenda, infatti, nei momenti di maggior pericolo accorrono in aiuto della Terra Dieci Cavalieri, devoti ad Atena e protettori dell’umanità. Lady Isabel ha deciso di vederli uniti: ma per il più valoroso e coraggioso ha deciso di mettere in palio, durante il torneo una prestigiosa armatura d’oro.

L’anime originale è composto da 114 episodi divisi in tre macrosaghe (Sanctuary, Asgard e Poseidon) di cui ricordiamo la saga non è presente nel manga originale. La serie andò in onda in Giappone su TV Asahi dal 1987 al 1990 ed è celebre per lo splendido character design della coppia Shingō Araki e Michi Himeno. Gli ultimi dieci volumi del manga sono stati adattati a partire dal 2002 in 31 episodi intitolati I Cavalieri dello zodiaco – Saint Seiya – Hades anch’essi divisi in tre saghe Santuario (“Chapter Sanctuary”, episodi 1-13, prodotta nel 2002), Inferno (“Meikai-Hen”, episodi 14-25, prodotta tra 2005 e il 2006), Elisio (“Elysion”, episodi 26-31, prodotta nel 2008).

I Cavalieri dello Zodiaco arrivano in Italia il 26 marzo del 1990 su Odeon TV con i primi 52 episodi passando poi su Italia 7 per completare la serie con il titolo Il Ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco. Da lì poi le repliche non si sono mai davvero fermate passando dalle televisioni locali a quelle nazionali.

La serie è stata proposta in svariate edizioni home video da Yamato Video e Anime Factory.