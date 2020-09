I Cavalieri dello Zodiaco su Italia 2, i dettagli

Dopo City Hunter, che ha debuttato lo scorso 14 settembre, un altro fra gli anime più animati di sempre torna in chiaro su Mediaset Italia 2: I Cavalieri dello Zodiaco.

L’anime andrà in onda dal primo mitico episodio intitolato “Pegasus l’invincibile” su Mediaset Italia 2, canale 66 del digitale terrestre, dal 7 Ottobre 2020 alle ore 19:50. Già dal giorno successivo, 8 ottobre, si passerà poi a due episodi al giorno a partire dalle 19:25.

Come consuetudine gli episodi verranno replicati il giorno seguente: l’8 ottobre alle 15:15 il primo episodio e dal 9 ottobre due episodi al giorno dalle 14:45.

Resta ora da vedere se, oltre alla serie storica, verranno proposti i film e gli OAV, come sta accadendo per City Hunter e già accaduto per Lupin III, e soprattutto se Mediaset Italia 2 riuscirà a proporre, data la lunghezza della serie, anche gli episodi legati alla saga di Hades.

I Cavalieri dello Zodiaco in Italia

I Cavalieri dello Zodiaco è la serie anime tratta dal manga Saint Seiya di Masami Kurumada. Il manga è stato pubblicato in Italia prima da Granata Press e poi da Edizioni Star Comics in svariate edizioni. I successivi manga spin-off e prequel sono pubblicati da Planet Manga e J-POP.

L’anime originale è composto da 114 episodio diviso in tre macrosaghe (Sanctuary, Asgard e Poseidon) di cui ricordiamo la saga non è presente nel manga originale. La serie andò in onda in Giappone su TV Asahi dal 1987 al 1990 ed è celebre per lo splendido character design della coppia Shingō Araki e Michi Himeno. Gli ultimi dieci volumi del manga sono stati adattati a partire dal 2002 in 31 episodi intitolati I Cavalieri dello zodiaco – Saint Seiya – Hades anch’essi divisi in tre saghe Santuario (“Chapter Sanctuary”, episodi 1-13, prodotta nel 2002), Inferno (“Meikai-Hen”, episodi 14-25, prodotta tra 2005 e il 2006), Elisio (“Elysion”, episodi 26-31, prodotta nel 2008).

I Cavalieri dello Zodiaco arrivano in Italia il 26 marzo del 1990 su Odeon TV con i primi 52 episodi passando poi su Italia 7 per completare la serie con il titolo Il Ritorno dei Cavalieri dello Zodiaco. Da lì poi le repliche non si sono mai davvero fermate passando dalle televisioni locali a quelle nazionali.

La serie è stata proposta in svariate edizioni home video da Yamato Video e Anime Factory.

Ricordiamo infine recentemente che Netflix ha prodotto una serie reboot in computer grafica.