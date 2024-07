Vivi la magia con LEGO Harry Potter Olivander e Madama McClan: soli 75€!

Per tutti i Potterhead all'ascolto, c'è un set LEGO che - specie ora che è in sconto - non potete assolutamente far mancare alla vostra collezione. Stiamo parlando del fantastico e dettagliatissimo set LEGO Harry Potter Olivander e Madama McClan che vi porta direttamente nelle strade di Diagon Alley. Questo magico set include 2 negozi riccamente dettagliati e 6 minifigure davvero bellissime. Con uno sconto da 85,49€ ad appena 74,99€, non potete non approfittare immediatamente dello sconto dal valore del 12% finché è ancora attivo. LEGO difficilmente propone promozioni alte e in più questo set è un vero must have: fatevi un regalo e non ve ne pentirete!

LEGO Harry Potter Olivander e Madama McClan: per i collezionisti più legati al mondo di Harry Potter

Il set LEGO Harry Potter Olivander e Madama McClan è un'appassionante aggiunta alla collezione dei fan di Harry Potter di tutte le età, ma risulta essere particolarmente adatto dagli 8 anni in su. Questo prodotto offre non solo un'esperienza di costruzione dettagliata e immersiva con modellini ricchi di particolari di due dei negozi più iconici di Diagon Alley, ma anche ore di creazione, grazie agli appassionanti dettagli e agli accessori inclusi utili ad assemblare la scena. Non da meno include anche 6 minifigure da collezione, tra cui Harry Potter e Madama McClan, e oltre 26 bacchette diverse tra cui scegliere!

Se cercate il regalo perfetto per un bambino che ama la saga di Harry Potter o per un collezionista alla ricerca di nuovi pezzi da aggiungere alla propria collezione, LEGO Harry Potter Olivander e Madama McClan è un'occasione imperdibile. Avrete l'occasione di completare la scena con manichini costruibili, cappelli, mantelli e una varietà di altri accessori davvero incredibile. Inoltre, unendo questo kit ad altri set, venduti separatamente, è possibile ricreare completamente il vero e proprio distretto dedicato agli acquisti dei maghi, nel mondo di Harry Potter.

Ad appena 74,99€, LEGO Harry Potter Olivander e Madama McClan non è solo un affare dal prezzo vantaggioso rispetto al prezzo originale di 85,49€, ma è anche un'opportunità imperdibile per aggiungere a casa propria un pezzo magicamente dettagliato delle vie dello shopping di Diagon Alley.

Se volete vivere la magia di costruire 2 dei negozi più iconici del mondo di Harry Potter per allargare la vostra collezione ed esporre questa meraviglia in casa, portatelo a casa ora fintanto che è in sconto del 12%!

Vedi offerta su Amazon